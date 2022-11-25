نشرت الولايات المتحدة طائرات مسيرة من طراز MQ-9 Reaper في قاعدة جوية بمدينة لاريسا الواقعة شمال وسط اليونان.

وحسب ما نشرته وسائل إعلام يونانية ومعلومات حصلت عليها وكالة الأناضول من وزارة الدفاع الأمريكية فإن الطائرات المسيرة المذكورة أعيد نشرها في القاعدة بعد سحبها خلال وقت سابق.

وأرسلت القوات الجوية الأمريكية تلك الطائرات مع معداتها وأفرادها إلى القاعدة المذكورة في 12 نوفمبر الجاري.

وسيجري نشر تلك الطائرات لمدة عام واحد ضمن إطار اتفاق بين القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا "يوكوم" والجيش اليوناني بموجب اتفاقية التعاون الدفاعي المشترك بين البلدين.

وزعم الجيش اليوناني أن نشر الطائرات يأتي ضمن جهود تحسين التعاون مع القوات الحليفة و"لضمان المساهمة في دعم القدرة التشغيلية البينية والردع لحلف شمال الأطلسي (ناتو)".