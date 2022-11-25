سياسة
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الولايات المتحدة تنشر طائرات مُسيرة بقاعدة يونانية
الولايات المتحدة تعيد نشر طائرات مُسيرة من طراز MQ-9 Reaper في قاعدة جوية بمدينة لاريسا شمال وسط اليونان. وستنشر تلك الطائرات لمدة عام واحد ضمن إطار اتفاق بين القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا "يوكوم" والجيش اليوناني.
الولايات المتحدة تنشر طائرات مُسيرة بقاعدة يونانية
أرسلت القوات الجوية الأمريكية تلك الطائرات مع معداتها وأفرادها إلى القاعدة المذكورة في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري / صورة: Reuters
25 نوفمبر 2022

نشرت الولايات المتحدة طائرات مسيرة من طراز MQ-9 Reaper في قاعدة جوية بمدينة لاريسا الواقعة شمال وسط اليونان.

وحسب ما نشرته وسائل إعلام يونانية ومعلومات حصلت عليها وكالة الأناضول من وزارة الدفاع الأمريكية فإن الطائرات المسيرة المذكورة أعيد نشرها في القاعدة بعد سحبها خلال وقت سابق.

وأرسلت القوات الجوية الأمريكية تلك الطائرات مع معداتها وأفرادها إلى القاعدة المذكورة في 12 نوفمبر الجاري.

وسيجري نشر تلك الطائرات لمدة عام واحد ضمن إطار اتفاق بين القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا "يوكوم" والجيش اليوناني بموجب اتفاقية التعاون الدفاعي المشترك بين البلدين.

وزعم الجيش اليوناني أن نشر الطائرات يأتي ضمن جهود تحسين التعاون مع القوات الحليفة و"لضمان المساهمة في دعم القدرة التشغيلية البينية والردع لحلف شمال الأطلسي (ناتو)".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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