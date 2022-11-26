سياسة
3 دقيقة قراءة
انقسام بالاتحاد الأوروبي حول التوافق على وضع سقف لأسعار الغاز الروسي
أخفق الاتحاد الأوروبي، الجمعة، في الاتفاق على وضع حد أقصى لأسعار الغاز الروسي وسط انقسامات عميقة إذ إنه "لم يكن هناك ما يكفي من التقارب في الآراء" وفق ما صرح أحد الدبلوماسيين.
انقسام بالاتحاد الأوروبي حول التوافق على وضع سقف لأسعار الغاز الروسي
انقسام بالاتحاد الأوروبي في التوافق على وضع سقف لأسعار الغاز الروسي / صورة: Reuters / صورة: AP
26 نوفمبر 2022

أعلن دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إلغاء اجتماع لممثلي حكومات التكتل كان من المقرر عقده مساء الجمعة، لمناقشة اقتراح مجموعة السبع فرض سقف لأسعار النفط الروسي المنقول بحراً.

وقال أحد الدبلوماسيين لوكالة رويترز "لم يكن هناك ما يكفي من التقارب في الآراء"، بينما قال دبلوماسي ثان "لن يكون هناك اجتماع الليلة ولا نهاية هذا الأسبوع".

وانقسمت حكومات الاتحاد الأوروبي يوم الخميس، بشأن المستوى الذي سيجري عنده وضع سقف لأسعار النفط الروسي دون التسبب في صدمة في إمدادات النفط العالمية.

ومن المقرر أن يدخل الحد الأقصى للسعر حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر/كانون الأول.

وتتمثل فكرة السقف في منع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي في جميع أنحاء العالم، إلا إذا جرى بيعها بأقل من السعر الذي تحدده مجموعة السبع وحلفاؤها.

ونظراً لوجود مقار شركات الشحن والتأمين الرئيسية في العالم في دول مجموعة السبع، فإن سقف السعر سيجعل من الصعب جداً على موسكو بيع نفطها، وهو أكبر صادراتها ويمثل نحو 10% من المعروض العالمي، بسعر أعلى.

وتضغط بولندا وإستونيا وليتوانيا من أجل سقف أقل بكثير من 65-70 دولاراً للبرميل الذي اقترحته مجموعة السبع، في حين ضغطت اليونان وقبرص ومالطا من أجل سقف أعلى، أو شكل من أشكال التعويض عن الخسارة المتوقعة في قطاع الشحن الكبير لديهم.

وذكرت تقارير أن الدول الثلاث تريد سقفاً بنحو ثلاثين دولاراً للبرميل ولكن لم يصدر أي بيان رسمي من جانب تلك الدول.

وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي طلبوا عدم نشر أسمائهم، إنه لم يتضح مدى قرب الجانبين من التوصل إلى اتفاق.

وأضاف أحد الدبلوماسيين المقربين من المحادثات "لا يزال الموقفان متباعدين جداً ولا نرى أي محاولة من الولايات المتحدة للتوفيق بين الجانبين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us