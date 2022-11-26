سياسة
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"مسيئة وتثير حساسية ثقافية".. فيفا يحظر "الأزياء الصليبية" في كأس العالم
منع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مشجعي منتخب إنكلترا الذين ارتدوا "أزياء صليبية" حضور مباريات كأس العالم المقبلة، لأن ملابسهم تثير "حساسية ثقافية" في قطر البلد المسلم.
"مسيئة وتثير حساسية ثقافية".. فيفا يحظر "الأزياء الصليبية" في كأس العالم
فيفا يحظر "الأزياء الصليبية" في كأس العالم / صورة: Reuters
26 نوفمبر 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حظر مشجعي منتخب إنكلترا في قطر خلال مباريات كأس العالم المقبلة، الذين ارتدوا "أزياء صليبية" لأنها تثير "حساسية ثقافية" في هذا البلد المسلم.

وأثار ارتداء بعض مشجعي المنتخب الإنكليزي ملابس وخوذات بلاسيتيكة ودروعاً تعود إلى حقبات تاريخية سابقة، تُعرف بأزياء الصليبيين، في مباراة منتخبهم مع إيران الاثنين الماضي، جدلاً واسعاً، ما دفع الاتحاد إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الملابس التي تثير حساسيات ثقافية.

وقال متحدث باسم فيفا: "إنه يمكن النظر إلى هذه الملابس في سياق عربي أو شرق أوسطي على أنها مسيئة، وهذا سبب عدم السماح بها في الملاعب".

والتذكير بالحملات الصليبية يُعيد تذكير الدول العربية بحقبة سوداء من غزو بعض دول أوروبا ضمن الحملات الصليبية، التي سعت إلى الاستيلاء على القدس ومناطق مجاورة كانت تحت الحكم الإسلامي في القرنين الحادي عشر والثالث عشر.

وكانت قد صدرت مسبقاً أوامر لبعض مشجعي منتخب ويلز بإزالة القبعات ذات ألوان قوس قزح الداعمة لمجتمع المثليين في أول مباراة لفريقهم، وكانت ضد الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقالت سلطات كرة القدم الويلزية الخميس، إن "فيفا" أكد لهم السماح للمشجعين الذين يرتدون قبعات وأعلام قوس قزح بدخول الاستاد في مباراة منتخبهم ضد إيران الجمعة، والتي خسرتها ويلز بعدم تسجيل أهداف مقابل هدفين لإيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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