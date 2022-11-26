شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على دعم بلاده مكافحة باكستان للإرهاب، قائلاً: "دائماً نرى أن ألم باكستان ألمنا وفرحهم فرحنا ونجاحهم نجاحنا".

وأشار الرئيس أردوغان إلى أن تركيا وباكستان تربطهما علاقات تاريخية لا مثيل لها، وخصوصاً مساندة بعضهما في أوقات الشدة.

وأوضح أن تركيا استجمعت كامل إمكاناتها ووقفت إلى جانب باكستان عندما ضربتها السيول، وأنشأت جسراً جوياً أرسلت خلاله 15 طائرة و13 قطاراً محملةً بالمساعدات الإنسانية.

وأكد أن العلاقات ذات الصيغة الثلاثية بين تركيا وأذربيجان وباكستان تتطور بشكل متسارع.

ورحب الرئيس التركي باستئناف الخطوط الجوية الباكستانية رحلاتها إلى إسطنبول.

ولفت أردوغان إلى أن باكستان تلعب دوراً مهماً في استقرار منطقة جنوب آسيا.

وبيّن أن حجم التجارة بين البلدين وصل إلى مليار دولار، وهو مستمر بالزيادة من أجل تحقيق الهدف ببلوغه 5 مليارات دولار.

وتتعاون تركيا وباكستان، حسب الرئيس التركي، في مختلف المنابر الدولية كالأمم المتحدة ومنظمتي التعاون الإسلامي والتعاون الاقتصادي ومجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية.

وهنأ الرئيس التركي باكستان على تسلمها سفينة "PNS Khyber" الثالثة في إطار مشروع ميلغم.

بدوره، أعرب شهباز شريف عن شكره لتركيا، لا سيما الرئيس أردوغان، على المساهمة في بناء السفن الحربية لباكستان بموجب مشروع "ميلغم"

وقال شريف في كلمة ألقاها الجمعة، خلال مراسم إنزال السفينة بولاية إسطنبول، إن بلاده لديها "علاقات فريدة" مع تركيا، ولا تستطيع أي قوة في العالم إفسادها أو إضعافها.

وأشار شريف إلى أن العلاقات بين باكستان وتركيا تقوم على روابط تاريخية متينة وعلى أساس الصداقة، وأن البلدين يساندان أحدهما الآخر.

وذكر أن تركيا وقفت إلى جانب باكستان عقب الزلازل والفيضانات، ودعمت دائماً قضيتها أمام المحافل الدولية.

وأضاف: "لدينا علاقات فريدة. إننا نمتلك علاقات لا تستطيع أي قوة في العالم إفسادها أو إضعافها".

وقال إن العالم يواجه "توترات كبيرة"، وإن باكستان ترغب في التعاون أكثر مع تركيا بشأن القدرات الإنتاجية الدفاعية لإحلال السلام من جديد.

كما اقترح رئيس الوزراء الباكستاني توسيع نطاق الممر الاقتصادي بين بلاده والصين، داعياً تركيا للانضمام إلى المشروع الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات.

وقال شريف: "الصين وباكستان صديقان حميمان ونستفيد معاً من الممر الاقتصادي بين البلدين في إطار مبادرة الحزام والطريق للرئيس (الصيني) شي (جين بينغ)، لذا أود أن أقترح أن يكون هذا تعاوناً بين الصين وباكستان وتركيا".

ووصف رئيس الوزراء الباكستاني المشروع المقترح بأنه سيكون "تعاوناً مشتركاً رائعاً، يجلب الازدهار والتقدم إلى هذه المنطقة بكاملها".

وأوضح أن مثل هذه المشروعات "تساعد في التخفيف من حدة الفقر والبطالة، كما أنها تحسن جودة التعليم".

وتابع شريف بأنه سيكون "سعيداً جداً" للتحدث إلى "أصدقائي الصينيين" في هذا الشأن.

ومنذ عام 2014 ، استثمرت بكين حوالي 28 مليار دولار في مشاريع مختلفة للطاقة والبنية التحتية في الدولة الواقعة جنوب آسيا ضمن إطار الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، ما سمح لثاني أكبر اقتصاد في العالم بالوصول إلى المياه الدافئة لبحر العرب عبر ميناء جوادر في مقاطعة بلوشستان الجنوبية الغربية.