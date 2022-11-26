سياسة
2 دقيقة قراءة
شاهد | 1171 ضحية منذ 2003.. آلاف الإسبان يتظاهرون لإنهاء العنف ضد المرأة
تظاهر آلاف في شوارع مدينتي مدريد وبرشلونة الإسبانيتين في مسيرات بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، في حين قالت وزارة المساواة إنه منذ عام 2003 لقيت 1171 امرأة حتفها نتيجة للعنف بناء على النوع في إسبانيا.
شاهد | 1171 ضحية منذ 2003.. آلاف الإسبان يتظاهرون لإنهاء العنف ضد المرأة
1711 ضحية منذ 2003.. آلاف الإسبان يتظاهرون لإنهاء العنف ضد المرأة / صورة: AFP
26 نوفمبر 2022

تظاهر آلاف في شوارع مدينتي مدريد وبرشلونة الإسبانيتين مساء الجمعة في مسيرات بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وسار متظاهرون في وسط العاصمة مدريد حاملين لافتات ويهتفون "نحن النساء لسنا بضاعة". وفي برشلونة قرع الناس الطبول وأشعلوا مشاعل.

وقالت وزارة المساواة إنه منذ عام 2003 لقيت 1171 امرأة حتفها نتيجة للعنف بناء على النوع في إسبانيا. ولقيت 38 امرأة حتفهن حتى الآن في عام 2022.

وطلب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث من الرجال أمس الجمعة العمل على إنهاء الهيمنة الذكورية.

وقال في إحدى فعاليات الحزب الاشتراكي "عنف الذكور حقيقة مأساوية تخجلنا كل يوم".

وتأتي الاحتجاجات بعد أن تبين أنه جرى تخفيف أحكام السجن الصادرة ضد بعض الرجال بسبب ثغرة في قانون جديد بشأن عقوبات الاعتداء الجنسي مما تسبب في غضب ونقاش ساخن بين السياسيين.

ويصنف القانون أي ممارسة جنسية غير رضائية على أنها اغتصاب ولكنه يفرض أيضاً عقوبات أخف على بعض الجرائم الجنسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us