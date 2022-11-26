تظاهر آلاف في شوارع مدينتي مدريد وبرشلونة الإسبانيتين مساء الجمعة في مسيرات بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وسار متظاهرون في وسط العاصمة مدريد حاملين لافتات ويهتفون "نحن النساء لسنا بضاعة". وفي برشلونة قرع الناس الطبول وأشعلوا مشاعل.

وقالت وزارة المساواة إنه منذ عام 2003 لقيت 1171 امرأة حتفها نتيجة للعنف بناء على النوع في إسبانيا. ولقيت 38 امرأة حتفهن حتى الآن في عام 2022.

وطلب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث من الرجال أمس الجمعة العمل على إنهاء الهيمنة الذكورية.

وقال في إحدى فعاليات الحزب الاشتراكي "عنف الذكور حقيقة مأساوية تخجلنا كل يوم".

وتأتي الاحتجاجات بعد أن تبين أنه جرى تخفيف أحكام السجن الصادرة ضد بعض الرجال بسبب ثغرة في قانون جديد بشأن عقوبات الاعتداء الجنسي مما تسبب في غضب ونقاش ساخن بين السياسيين.

ويصنف القانون أي ممارسة جنسية غير رضائية على أنها اغتصاب ولكنه يفرض أيضاً عقوبات أخف على بعض الجرائم الجنسية.