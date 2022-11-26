سياسة
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العرب يأملون بصمود تونس ومدرب منتخب السعودية: نسعى إلى التأهل للدور المقبل
أكد مدرب المنتخب السعودي صعوبة مواجهة نظيره البولندي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم، فيما أشار مدرب منتخب تونس إلى أن المواجهة أمام أستراليا ستكون "المفتاح" لعبور محتمل إلى الدور الثاني.
العرب يأملون بصمود تونس ومدرب منتخب السعودية: نسعى إلى التأهل للدور المقبل
مدرب المنتخب السعودي: نسعى إلى صدارة المجموعة والتأهل للدور المقبل / صورة: AFP
26 نوفمبر 2022

أكد مدرب المنتخب التونسي جلال القادري أن المباراة الثانية في المجموعة الرابعة لـ"نسور قرطاج" أمام أستراليا ستكون "المفتاح" لعبور محتمل إلى الدور الثاني في سادس مشاركة لبلاده في نهائيات كأس العالم.

وفرضت تونس تعادلاً سلبياً ثميناً في مستهل مغامرتها في مونديال قطر أمام الدنمارك، في مجموعة صعبة تضم أيضاً فرنسا حاملة اللقب الفائزة على أستراليا 4-1.

وتلتقي تونس في آخر مبارياتها في دور المجموعات منتخب "الديوك" في الثلاثين من الشهر الحالي، فيما تلعب الدنمارك أمام أستراليا في اليوم ذاته.

وقال القادري في مؤتمر صحافي عقده عشية اللقاء المنتظر: "لن تختلف مباراتنا أمام أستراليا عن سابقتها، فهي ستكون صعبة. منذ إجراء القرعة كنا نعلم أن مباراة أستراليا ستكون المفتاح وشعرنا بالرضى من نتيجتنا أمام الدنمارك وحصدنا نقطة".

وتابع: "في حال أردنا التأهل إلى الدور الثاني فإن الانتصار مفروض علينا، وكذلك حتمية تسجيل الأهداف رغم احترامنا للمنتخب الأسترالي صاحب الإمكانات الفنية والبدنية العالية".

وعن تحضيرات تونس قال: "علينا الحفاظ على تركيزنا والظهور بأفضل حالة بدنية، وكما أردد دائماً الحفاظ على ثوابت المنتخب التونسي وإرثه والخبرة الّتي اكتسبها في المشاركات السابقة..".

السعودية تسعى إلى صدارة المجموعة

أكد الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، صعوبة مواجهة نظيره البولندي اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

وقال رينارد الجمعة في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سنلعب المباراة الثانية وهي مهمة للغاية وصعبة ضد منتخب قوي جداً.. مازالت أمامنا مباراتان مهمتان وهدفنا الفوز، لعبنا مباراة واحدة فقط".

وأردف: "يجب أن ننهي المجموعة في المركزين الأول أو الثاني، الأهم هو التأهل للدور المقبل، وعلينا أن نواصل تحسين الأداء وتقليل فارق المستوى بيننا وبين المنتخبات الأخرى".

وأضاف: "لم يتغير أي شيء فيما يتعلق بالمنتخبات المرشّحة في المونديال وسنحافظ على تواضعنا لأننا إذا نسينا ذلك لن نقدّم مباراة جيدة".

وتابع: "المنافسة أمام لاعبين من الأفضل في العالم مثل ميسي ومارتينيز، وضد ليفاندوفسكي، هذا أمر يحفّز، وكمدرب أحتاج لتحفيز اللاعبين".

وعن إصابة ياسر الشهراني الذي حدثت له في مباراة السعودية أمام الأرجنتين، قال رينارد: "الشهراني لاعب مهم وسنفتقده (في المباراة ضد بولندا)، ولدي خيارات لتعويضه".

بدوره، أكد صالح الشهري مهاجم المنتخب السعودي ثقته بتحقيق نتيجة جيدة اليوم أمام بولندا.

وقال الشهري في المؤتمر الصحفي: "نؤمن بقدراتنا ولا نقلل من أي منتخب آخر، فوزنا على الأرجنتين منحنا ثقة أقوى وأفضل للمباراتين القادمتين".

وأضاف: "طموحاتنا باتت أكبر بعد الفوز على الأرجنتين، استعداداتنا لمواجهة بولندا تسير جيداً والمدرب يقوم بعمل كبير، التأهل إلى دور الـ16 بات هدف اللاعبين جميعاً الآن".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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