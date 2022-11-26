سياسة
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واحدة كل 3 دقائق.. السيارة التركية "توغ" تستعد للمنافسة ودخول أسواق العالم
تستعد السيارة التركية الكهربائية محلية الصنع "توغ" (TOGG) دخول الأسواق العالمية، حيث رفعت مناول السرعة إلى الدرجة القصوى وشدت الأحزمة لمنافسة أشهر السيارات العالمية بأسعار تنافسية، وبمعدل إنتاج سيارة واحدة كل 3 دقائق.
واحدة كل 3 دقائق.. السيارة التركية "توغ" تستعد للمنافسة ودخول أسواق العالم
واحدة كل 3 دقائق.. السيارة التركية تشد الأحزمة لدخول الأسواق العالمية / صورة: AA
26 نوفمبر 2022

تستعد السيارة الكهربائية المحلية "توغ" (TOGG)، لدخول الأسواق العالمية مع بدء العد التنازلي لدخولها خط الإنتاج السريع بمعدل سيارة واحدة كل 3 دقائق.

وفي منطقة "جمليك" بولاية بورصة شمال غربي تركيا، حيث يقع مصنع السيارة، أقيم مؤتمر صحفي للتعريف بمراحل إنتاجها وفق رؤية "أكثر من مجرد سيارة".

وشهد الصحفيون مرحلة إنتاج الـ SUV Togg من الفئة C والتي توصف بـ"الجهاز الذكي".

كما اطلعوا على مراحل الإنتاج بواسطة الروبوتات والموظفين في قسم الهيكل بالمصنع إضافة إلى عمليات الطلاء في قسم التجميع، وصولاً إلى الإصدار النهائي المكتمل منها.

وأظهر غوركان كاراكاش، المدير العام لشركة Togg والمسؤولون المرافقون له، للأعضاء الصحفيين كيف يجري إنتاج جزء من جسم السيارة بواسطة الروبوتات في قسم الهيكل بالمصنع، ومراحل طلاء "سيارة تركيا" في ورشة الطلاء، والتي تحمل العنوان: "أنظف محل دهانات في أوروبا".

وخلال جولة للصحفيين في المصنع، أتيحت لهم الفرصة لاستخدام السيارة من فئة 400 حصان، حيث شعروا بالإثارة أثناء قيادتها إذ بلغت سرعتها 4.8 لكل 100 كيلومتر.

وقال كاراكاش إن Togg استثمرت 3.5 مليار يورو على مدار 15 عاماً، مشيراً إلى أن الشركة هي الأولى بين الشركات العاملة في مجال النقل في تركيا بـ4 مليارات و 336 مليوناً و 274 ألف ليرة.

وتهدف الشركة إلى إنتاج مليون سيارة بنهاية عام 2030 في المصنع، الذي لديه القدرة على إنتاج سيارة واحدة كل 3 دقائق.

وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100%، وتسعى من خلالها إلى بناء علامة تجارية عالمية وتشكيل نواة لنظام تنقل تركي متكامل.

وأواخر 2019، كشفت تركيا عن ميلاد أول سيارة وطنية محلية، واليوم تفتتح المصنع تزامناً مع الذكرى السنوية 99 لتأسيس الجمهورية في 29 أكتوبر/تشرين الأول 1923.

مصدر:TRT عربي
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