ارتفعت قيمة صادرات زيت الزيتون التركي للموسم 2021-2022، مقارنة بالموسم السابق، حيث بلغت 201 مليون و 687 ألف دولار.

وفقاً للمعلومات التي جمعها مراسل الأناضول، من بيانات اتحاد مُصدري منطقة بحر إيجة، واصلت تركيا تجارتها مع أكثر من 120 دولة في موسم تصدير زيت الزيتون 2021-2022 ، الذي انتهى في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وحسب المعلومات، زادت صادرات زيت الزيتون من 44 ألف طن إلى 58 ألف طن بزيادة قدرها 32 في المئة مقارنة بالموسم السابق، وزادت على أساس القيمة من 134 مليوناً و 877 ألف دولار إلى 201 مليون و 687 ألف دولار.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية على قائمة الدول المستوردة لزيت الزيتون التركي بقيمة 75 مليون دولار، تليها إسبانيا بـ24 مليون دولار ، واليابان بـ17 مليون دولار، والسعودية بـ10 ملايين دولار، والإمارات بـ5 ملايين دولار.