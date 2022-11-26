سياسة
4 دقيقة قراءة
انقسام بين واشنطن والاتحاد الأوروبي حول تقويم الاتحاد علاقاته مع الصين
يتواصل كبار قادة أوروبا مع الصين، خوفاً من حدوث تباطؤ اقتصادي بسبب الصراع في أوكرانيا، وتفاقُم التوترات بين روسيا والغرب، مما يشير إلى حدوث صدع في العزم الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد العملاق الآسيوي الصاعد.
انقسام بين واشنطن والاتحاد الأوروبي حول تقويم الاتحاد علاقاته مع الصين
رئيس المجلس الاوروبي يلتقي شي جينبينغ مطلع الشهر المقبل في بكين / صورة: AP
26 نوفمبر 2022

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الخميس أنه سيلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين في الأول من ديسمبر/كانون الأول، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى دفع الصين إلى إقناع روسيا بضرورة إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وخوفاً من حدوث تباطؤ اقتصادي بسبب الصراع في أوكرانيا، وتفاقم التوترات بين روسيا والغرب، يتواصل كبار قادة أوروبا مع الصين، مما يشير إلى حدوث صدع في العزم الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد العملاق الآسيوي الصاعد.

وانضم العديد من الدول الأوروبية، من ألمانيا إلى هولندا، بتردد إلى التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة ضد روسيا بشأن النزاع في أوكرانيا.

لكن مع استمرار الهجوم الروسي، تشعر بعض العواصم مثل برلين وأمستردام بضغط اقتصادي متزايد للوصول إلى الصين لتخفيف ضغوط مواردها المالية.

ويعتقد الخبراء أن زيارة ميشال تُظهر انقساماً محتملاً في المعسكر الغربي لمقاومة الصين بطريقة موحدة.

وتأتي زيارة ميشال بعد اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع شي الذي استمر ثلاث ساعات في بالي بإندونيسيا خلال قمة مجموعة العشرين.

وتريد الولايات المتحدة بالتأكيد عزل بكين، وتتوقع أن تنضم أوروبا إلى تحالف واشنطن المناهض للصين.

وفي هذا السياق، يقول أستاذ العلوم السياسية التركي الألماني، بولنت جوفين: "لكن كما نشهد بوضوح في الصراع في أوكرانيا، فقد دفعت أوروبا الثمن الباهظ لسياسة واشنطن تجاه روسيا".

ووفقاً لجوفين، لا تواجه الولايات المتحدة الغنية بالطاقة أي نقص في الغاز أو النفط على عكس شركائها الأوروبيين الذين يكافحون لتلبية متطلباتهم، مما يؤدي إلى استياء الرأي العام.

ورفعت هولندا بالفعل بعض العقوبات عن روسيا لتخفيف الضغط على اقتصادها وأشارت إلى أنها ستتواصل مع الصين أيضاً.

كما أشار الزعيم الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أنه سيزور الصين في بداية العام الجديد في محاولة لإعادة تقويم العلاقات بين باريس وبكين، مما يظهر شرخاً آخر في المعسكر الغربي ضد بكين.

وقال ماكرون، في إشارة إلى الصراع في أوكرانيا: "أنا مقتنع بأن الصين يمكن أن تلعب، من جانبنا، دور وساطة أكثر أهمية في الأشهر المقبلة، لمنع عودة أقوى للهجمات البرية في أوائل فبراير/شباط".

ومن بين أمور أخرى، يبدو أن ألمانيا هي الخاسر الأكبر في المعسكر الغربي، مع انقطاع إمدادات الغاز من روسيا، أكبر مُورّد لألمانيا قبل حرب أوكرانيا، تواجه برلين أزمة طاقة غير مسبوقة أثرت بشكل كبير في أكبر اقتصاد في أوروبا، مما دفع البلاد إلى حافة صدمة مالية.

وتحت ضغط اقتصادي هائل، أدى إلى احتجاجات مناهضة للحكومة، احتاج المستشار أولاف شولتز إلى زيارة الصين والالتقاء بشي، الذي سافر إلى ولاية ثالثة غير مسبوقة كزعيم رئيسي للحزب الشيوعي الصيني. لكن الزيارة سخر منها الكثيرون في الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى.

ويعتقد رافايللو بانتوتشي، الباحث الأول في المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI)، وهو مؤسسة فكرية بريطانية، أن زيارة شولتز للصين تمثل عودة إلى "النهج الذي اتبعته أوروبا تجاه الصين سابقاً".

وبينما تواصل الدول الأوروبية استدعاء قضايا مثل تايوان ومنطقة شينجيانغ أويغور المتمتعة بالحكم الذاتي، فإنها تهدف أيضاً إلى إعادة علاقاتها الاقتصادية مع الصين إلى مستويات ما قبل الوباء، والمضي قُدماً، وفقاً لبانتوتشي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us