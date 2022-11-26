سياسة
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1220 رحلة يومياً.. مطار إسطنبول الأكثر ازدحاماً في عموم أوروبا
كشفت المديرية العامة للطيران المدني في تركيا، أن متوسط رحلات مطار إسطنبول بلغ 1220 يومياً في الفترة بين 18 و24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وهو ما جعله في المركز الأول بين المطارات الأكثر ازدحاماً في عموم أوروبا بمتوسط ​​رحلاته اليومية.
1220 رحلة يومياً.. مطار إسطنبول الأكثر ازدحاماً في عموم أوروبا
مطار إسطنبول الدولي.. أكبر مطار في العالم / صورة: AA Archive
26 نوفمبر 2022

حلّ مطار إسطنبول الدولي في المركز الأول بين المطارات الأكثر ازدحاماً في عموم أوروبا بمتوسط ​​رحلاته اليومية.

وكشفت المديرية العامة للطيران المدني في تركيا، عبر تويتر، أن متوسط رحلات مطار إسطنبول بلغ 1220 يومياً في الفترة بين 18 و24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأوضحت أنه وفقاً لتقرير صادر عن المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (EUROCONTROL)، حل مطار إسطنبول في المركز الأول من حيث الازدحام.

وأظهر التقرير أن مطار لندن "هيثرو" حل في المركز الثاني بـ1143 رحلة، ومطار باريس شارل ديغول في المركز الثالث بـ1106 رحلات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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