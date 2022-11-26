خسر المنتخب التونسي أمام نظيره الأسترالي بهدفٍ دون مقابل، السبت، على أرض إستاد "الجنوب" ضمن منافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم "قطر 2022".

وبدأ اللقاء بضغط هجومي أسترالي قابله "نسور قرطاج" بالالتزام في مناطقهم الخلفية سعياً إلى اامتصاص فورة الخصم، الأمر الذي حد من تحركات ماكجري ووديوك الخطيرة.

المحاولات الأسترالية نجحت في هز شباك أيمن دحمان برأسية من ميتشل ديوك أعلنت عن تقدم "الكنغر" في الدقيقة 23.

بعد ذلك، خرج المنتخب التونسي من مناطقه بهجمات خجولة لم ترتق إلى المستوى المطلوب لإدراك التعادل، سوى في مناسبة وحيدة أهدرها محمد داغر.

في الشوط الثاني، كثف منتخب تونس من محاولاته غير أن الدفاع الأسترالي كان متيقظاً أمام كرات يوسف المساكني ونعيم السليتي.

بهذا رفعت أستراليا رصيدها إلى 3 نقاط وارتقت مؤقتاً إلى المركز الثاني خلف فرنسا المتصدرة، بينما تجمد رصيد تونس عند نقطة يحتل بها المركز الثالث بالتساوي مع الدنمارك.