بحث الأذربيجاني إلهام علييف ونظيره الروسي فلاديمير بوتين تنفيذ الإعلانات الثلاثية المبرمة بين أذربيجان وروسيا وأرمينيا بعد حرب "قره باغ".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، حسب بيان نشرته الرئاسة الأذربيجانية، السبت.

وتطرق بوتين وعلييف إلى القضايا العملية المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية وفتح النقل في المنطقة.

وتناول الاتصال الخطوات اللازمة من أجل التنفيذ الشامل للإعلانات الثلاثية التي وقعها قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020 أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة من أرمينيا في قره باغ وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً توصلت أذربيجان وأرمينيا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.​​​​​​​