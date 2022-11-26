سياسة
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أردوغان: سنجعل كل شبر من بلدنا آمناً عبر مكافحة الإرهاب
جدد الرئيس التركي عزم حكومته على تأمين كل شبر من تركيا عبر عملياتها لمكافحة الإرهاب. وكانت السلطات التركية أطلقت عملية "المخلب-القفل​​​​​​" شمالي العراق ضد معاقل تنظيم PKK الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين-باسيان.
أردوغان: سنجعل كل شبر من بلدنا آمناً عبر مكافحة الإرهاب
ترحم أردوغان على 3 عسكريين أتراك استشهدوا متأثرين بجراح أصيبوا بها في منطقة عملية المخلب-القفل / صورة: AA
26 نوفمبر 2022

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته عازمة على جعل كل شبر من تركيا آمناً عبر عملياتها في مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان السبت، خلال مشاركته في حفل افتتاح مجموعة من المشاريع التنموية في ولاية قونية وسط البلاد.

وترحّم أردوغان على 3 عسكريين أتراك استشهدوا متأثرين بجراح أصيبوا بها في منطقة عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق.

وأطلقت تركيا عملية "المخلب-القفل​​​​​​" شمالي العراق ضد معاقل تنظيم PKK/YPG الإرهابي، في مناطق متينا والزاب وأفشين-باسيان.

وقال أردوغان: "مصممون على جعل كل شبر من بلدنا آمناً خطوة بخطوة عبر عمليات مكافحة الإرهاب بدءاً من خارج الحدود".

وأشار إلى أن محيط تركيا "مليء بالضباع التي تنتظر أن يضعف شعبنا وأن يتعثر بلدنا وتفقد دولتنا قوتها".

وشدد على ضرورة التحلي بالوحدة والتكاتف لمواجهة “هذه الضباع“، وعدم تقديم أي تنازلات لها.

من جهة أخرى، ذكر الرئيس أردوغان أن من بين المشاريع التي يفتتحها اليوم في قونية، مصنع شركة “أسيلسان” لأنظمة الأسلحة.

وأوضح أن تكاليف المصنع بلغت 470 مليون ليرة تركية، وسينتج مختلف أنواع الأسلحة ويصدّرها إلى جميع أنحاء العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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