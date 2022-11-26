أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته عازمة على جعل كل شبر من تركيا آمناً عبر عملياتها في مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان السبت، خلال مشاركته في حفل افتتاح مجموعة من المشاريع التنموية في ولاية قونية وسط البلاد.

وترحّم أردوغان على 3 عسكريين أتراك استشهدوا متأثرين بجراح أصيبوا بها في منطقة عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق.

وأطلقت تركيا عملية "المخلب-القفل​​​​​​" شمالي العراق ضد معاقل تنظيم PKK/YPG الإرهابي، في مناطق متينا والزاب وأفشين-باسيان.

وقال أردوغان: "مصممون على جعل كل شبر من بلدنا آمناً خطوة بخطوة عبر عمليات مكافحة الإرهاب بدءاً من خارج الحدود".

وأشار إلى أن محيط تركيا "مليء بالضباع التي تنتظر أن يضعف شعبنا وأن يتعثر بلدنا وتفقد دولتنا قوتها".

وشدد على ضرورة التحلي بالوحدة والتكاتف لمواجهة “هذه الضباع“، وعدم تقديم أي تنازلات لها.

من جهة أخرى، ذكر الرئيس أردوغان أن من بين المشاريع التي يفتتحها اليوم في قونية، مصنع شركة “أسيلسان” لأنظمة الأسلحة.

وأوضح أن تكاليف المصنع بلغت 470 مليون ليرة تركية، وسينتج مختلف أنواع الأسلحة ويصدّرها إلى جميع أنحاء العالم.