سياسة
1 دقيقة قراءة
السعودية تخسر بهدفَين نظيفَين من بولندا في كأس العالم
تمكن المنتخب البولندي من تحقيق فوز ثمين على نظيره السعودي 2-0 في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.
السعودية تخسر بهدفَين نظيفَين من بولندا في كأس العالم
السعودية تخسر بهدفَين من بولندا في كأس العالم / صورة: AFP
26 نوفمبر 2022

استطاع المنتخب البولندي تحقيق فوز ثمين على نظيره السعودي 2-0 في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وأحرز الهدف الأول لبولندا بيوتر زيلينيسكي في الدقيقة 39، كما تمكن اللاعب روبرت ليفاندوفسكي من الاستفادة من خطأ دفاعي للاعبي المنتخب السعودي ليعزز تقدم بولندا بالهدف الثاني في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة 45، أهدر سالم الدوسري ركلة جزاء مستحقة لصالح السعودية أمام بولندا.

وبهذا يرتفع رصيد المنتخب البولندي إلى 4 نقاط، فيما يتجمد رصيد المنتخب السعودي إلى 3 نقاط، بانتظار نتيجة المواجهة الثانية، التي ستجمع الليلة منتخبي الأرجنتين والمكسيك ، على استاد لوسيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us