استطاع المنتخب البولندي تحقيق فوز ثمين على نظيره السعودي 2-0 في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وأحرز الهدف الأول لبولندا بيوتر زيلينيسكي في الدقيقة 39، كما تمكن اللاعب روبرت ليفاندوفسكي من الاستفادة من خطأ دفاعي للاعبي المنتخب السعودي ليعزز تقدم بولندا بالهدف الثاني في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة 45، أهدر سالم الدوسري ركلة جزاء مستحقة لصالح السعودية أمام بولندا.

وبهذا يرتفع رصيد المنتخب البولندي إلى 4 نقاط، فيما يتجمد رصيد المنتخب السعودي إلى 3 نقاط، بانتظار نتيجة المواجهة الثانية، التي ستجمع الليلة منتخبي الأرجنتين والمكسيك ، على استاد لوسيل.