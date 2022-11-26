سياسة
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ستولتنبيرغ يشيد بدور تركيا في تمديد اتفاق شحن الحبوب
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبيرغ إنه شاهد سفن الحبوب في مضيق البوسفور عند لقائه الرئيس أردوغان في إسطنبول مؤخراً، مشيداً بدور تركيا في تمديد اتفاقية الحبوب.
ستولتنبيرغ يشيد بدور تركيا في تمديد اتفاق شحن الحبوب
ستولتنبيرغ: أرحب بشكل خاص بدعم تركيا حليفتنا في الناتو لتوسيع مبادرة حبوب البحر الأسود بالتعاون مع الأمم المتحدة / صورة: AFP
26 نوفمبر 2022

أشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبيرغ بدور تركيا في تمديد اتفاق شحن الحبوب عبر البحر الأسود.

وفي قمة "حبوب أوكرانيا" التي استضافتها العاصمة كييف، أشار ستولتنبيرغ إلى مأساة هولودومور التي "أجبر فيها النظام السوفييتي ملايين الأشخاص على الموت جوعاً على الأراضي الأوكرانية بين 1932 و1933".

واتهم روسيا باستخدام الجوع سلاحاً في حربها ضد أوكرانيا، وإيجاد مزيد من القلاقل في العالم، مرحباً بجهود حلفاء الناتو والاتحاد الأوروبي لنقل المواد الغذائية من أوكرانيا براً.

وأضاف ستولتنبيرغ: "أرحب بشكل خاص بدعم تركيا، حليفتنا في الناتو، لتوسيع مبادرة حبوب البحر الأسود بالتعاون مع الأمم المتحدة".

ولفت إلى أنه شاهد سفن الحبوب في مضيق البوسفور عند لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول منذ فترة قريبة.

وأوضح أن تلك السفن كانت تزودت من المواني الأوكرانية لشحن الغذاء والحبوب والأسمدة إلى الضعفاء حول العالم.

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلن الرئيس أردوغان تمديد اتفاق الحبوب 120 يوماً اعتباراً من 19 من الشهر ذاته.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، وقعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا اتفاقية في إسطنبول لاستئناف صادرات الحبوب من ثلاثة مواني أوكرانية على البحر الأسود، والتي توقفت في فبراير/شباط الفائت على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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