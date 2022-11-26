سياسة
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شهباز شريف: اتفقنا مع تركيا على رفع التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار
أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أن بلاده وقعت اتفاقية مع تركيا لرفع حجم التبادل التجاري من 1.5 مليار إلى 5 مليارات دولار في غضون 3 أعوام، وأشار إلى آفاق تعاون كبيرة مع تركيا في مجال الطاقة المتجددة.
شهباز شريف: اتفقنا مع تركيا على رفع التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار
شريف قال إن بلاده تريد فتح الأبواب على مصراعيها أمام المستثمرين الأتراك / صورة: AA
26 نوفمبر 2022

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف السبت إن بلاده وقعت اتفاقية مع تركيا لرفع حجم التبادل التجاري من 1.5 مليار إلى 5 مليارات دولار في غضون 3 أعوام.

جاء ذلك في كلمة ألقاها شريف، باجتماع مجلس الأعمال التركي-الباكستاني بمدينة إسطنبول التركية، أعرب فيها عن رغبة إسلام آباد في التعاون مع أنقرة والارتقاء بالعلاقات التجارية بين البلدين، وفق بيان لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، منظم الاجتماع.

وأضاف شريف: "وقعنا (مع الجانب التركي) اتفاقية لرفع حجم التبادل التجاري البالغ 1.5 مليار دولار إلى 5 مليارات في غضون 3 أعوام".

ولفت إلى أن باكستان تتخذ إجراءات حاسمة في مجال الطاقة المتجددة، مشيراً إلى إنفاق بلاده 27 مليار دولار العام الماضي على منتجات الوقود كالنفط.

واسترسل: "نريد تغيير هذا الواقع، وقد بدأنا الاستثمار في الطاقة الشمسية للحصول على 10 آلاف ميغاوات، وأود تنظيم مؤتمر خاص لأشقائنا الأتراك لطرح خططنا أمامهم في هذا المجال".

وأشار إلى إقامة باكستان وتركيا شراكة في مجال الصناعات الدفاعية، مؤكداً أن بلاده تريد فتح الأبواب على مصراعيها أمام المستثمرين الأتراك.

ووصل شهباز شريف إلى تركيا الجمعة في زيارة تستغرق يومين تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وشارك شهباز إلى جانب الرئيس أردوغان الجمعة في حفل إنزال سفينة "PNS Khyber" الثالثة إلى البحر بمدينة إسطنبول، في إطار مشروع "ميلغم" الذي يقضي ببناء تركيا 4 سفن حربية لمصلحة باكستان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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