سياسة
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مونديال قطر.. فرنسا أول المتأهلين لدور الـ16 بعد تغلبها على الدنمارك
أصبح المنتخب الفرنسي أول منتخب يضمن التأهل لدور الـ16 بمونديال قطر بعد تغلبه على الدنمارك بهدفين لهدف.
مونديال قطر.. فرنسا أول المتأهلين لدور الـ16 بعد تغلبها على الدنمارك
أصبح المنتخب الفرنسي أول منتخب يضمن التأهل للدور 16 بمونديال قطر / صورة: AFP
26 نوفمبر 2022

ضمن منتخب فرنسا تواجده في دور الـ16 من مونديال قطر 2022 عقب تغلبه على نظيره الدنماركي بهدفين مقابل هدف السبت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة. ليصبح المنتخب الفرنسي أول منتخب يضمن التأهل للدور 16.

فرض حامل اللقب أفضلية شبه مطلقة على مجريات الشوط الأول، من خلال اللعب بصفوف متقاربة والتنوع في صناعة الفرص، مجبراً خصمه على التراجع نحو الدفاع وتطبيق أسلوب الهجمات المرتدة.

بداية الفرص الفرنسية كانت بمحاولة لم تكتمل للمهاجم أوليفييه جيرو، تبعه لاعب الوسط أدريان رابي وبرأسية تألق الحارس كاسبر شمايكل بردها.

الكرة الأخطر كانت عرضية عثمان ديمبلي التي وصلت إلى كيليان مبابي الذي كان بلا رقابة على بعد أمتار قليلة من المرمى الدنماركي لكنه صوّب بغرابة خارج الملعب.

بعد الاستراحة تخلى المنتخب الدنماركي عن تحفظه وخرج مهاجماً في مناطق "الديوك"، الأمر الذي زاد متعة المباراة وسط تبادل مثير للفرص بين الطرفين.

الفرنسيون كانوا السباقين لزيارة الشباك من هجمة اخترق بها ثيو هيرنانديز الجهة اليسرى لدفاع الخصم قبل أن يتبادل الكرة مع مبابي الذي سدد بذكاء داخل المرمى الدنماركي ليمنح بلاده التقدم في الدقيقة 61.

رد "أحفاد الفايكنغ" جاء سريعاً إثر ضربة ركنية نفذها يواكيم أندرسون مرت من فوق الدفاع الفرنسي لتصل إلى كريستيان كريستانسين الذي طار إلى الكرة وأودعها في المرمى عند الدقيقة 68.

الدقائق التالية شهدت تكثيف المنتخب الفرنسي هجماته إلى أن أعاد مبابي "الديوك" إلى المقدمة بهدف ثان وقع عليه نجم باريس سان جيرمان مع حلول الدقيقة 86 بمتابعة ذكية لعرضية أنطوان غريزمان.

النتيجة بقيت على حالها حتى صافرة النهاية التي أعلنت فوزاً ثانياً للمنتخب الفرنسي بعد أول حققه على أستراليا بأربعة أهداف لواحد، وخسارة هي الأولى للدنمارك التي تعادلت في الجولة الافتتاحية مع تونس بلا أهداف.

وبات في رصيد فرنسا 6 نقاط تتربع بها على قمة ترتيب المجموعة، ثم تأتي أستراليا ثانيا بـ3 نقاط بعد فوزها على تونس التي تملك نقطة واحدة مع الدنمارك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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