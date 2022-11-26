سياسة
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لحظات ما بعد الخسارة.. ماذا قال وزير الرياضة السعودي لمنتخب بلاده؟
انتشر مقطع فيديو على موقع "تويتر" يظهر فيه وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل عقب نهاية المباراة التي خسر فيها منتخب السعودية أمام بولندا، وهو يواسي اللاعب عبد الإله المالكي.
لحظات ما بعد الخسارة.. ماذا قال وزير الرياضة السعودي لمنتخب بلاده؟
المنتخب البولندي يحصد ثلاث نقاط مهمة عقب تغلبه على نظيره السعودي بهدفين نظيفين / صورة: AA
26 نوفمبر 2022

نشر وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل تغريدة على تويتر عقب نهاية المباراة التي خسر فيها منتخب السعودية أمام بولندا، قائلاً: "قدمتم أداءً متميزاً، ثقتنا فيكم كبيرة".

وقدم الفيصل الدعم لمنتخب بلاده، وشاركهم لحظات ما بعد الخسارة، إذ انتشر مقطع فيديو على "تويتر"، يظهر إقدامه على مواساة اللاعب عبدالإلهالمالكي.

وقال المدافع السعودي، محمدالبريك، حول مجرى المباراة: "استغلوا خطأين وكانت لدينا فرصة التعويض من ركلة الجزاء لكن لم نوفّق. سمعنا كلاماً إيجابياً من المدرب ووزير الرياضة في غرف الملابس، رغم عدم تحقيق الفوز".

ولم ينجح المنتخبالسعودي في استثمار الروح المعنوية المرتفعة التي اكتسبها بعد الفوز على الأرجنتين 2-1 في مباراته الأولى في المونديال، ليخسر في الثانية بثنائية نظيفة أمام بولندا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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