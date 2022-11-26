أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء السبت بالجهود التي تبذلها قطر لإنجاح بطولة كأس العالم في كرة القدم، قائلاً إنه "يمكنها الاعتماد على دعمنا".

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها باللغة العربية عبر حسابه على تويتر، عقب تأهل المنتخب الفرنسي إلى دور الـ16 من منافسات كأس العالم 2022.

وقال ماكرون: "في عالم يواجه سلسلة من الأزمات، من واجبنا الحفاظ على الروح الرياضية كونها مساحة لتقارب الشعوب حول القيم العالمية".

وأضاف: "تُقام بطولة كأس العالم في كرة القدم للمرة الأولى في المنطقة العربية، وتشهد على تغيّرات ملموسة. وبذلت دولة قطر جهوداً مميزة لإنجاح الحدث وتستمر في ذلك، ويمكنها الاعتماد على دعمنا".

ومضى قائلاً: "لون العالم يرقص فرحاً بعد كل هدف تحرزونه. لذا، فلنرقص فرحاً سوياً! ومرة أخرى "هيّا أيّها الزرق!".

وفاز المنتخب الفرنسي، اليوم السبت، على نظيره الدنماركي بهدفَين مقابل واحد، وضمن تأهله إلى دور الـ16 من منافسات كأس العالم في قطر.