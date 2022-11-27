سياسة
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بعد إصابة كاحله.. نيمار يكشف عن حالته الصحية ومدى إمكانية عودته للمونديال
بعد ساعات من القلق، كشف نجم كرة القدم نيمار عن حالته الصحية ومدى إمكانية عودته إلى مونديال قطر بعد خروجه مصاباً من لقاء منتخب بلاده أمام صربيا مساء الخميس.
بعد إصابة كاحله.. نيمار يكشف عن حالته الصحية ومدى إمكانية عودته للمونديال
بعد إصابة كاحله.. نيمار ينشر صور له ويحدّد إمكانية عودته إلى مونديال قطر / صورة: AP
27 نوفمبر 2022

يعتزم نيمار العودة إلى نهائيات كأس العالم رغم نشره صورتين لكاحله الذي لا يزال يبدو متورماً للغاية، يوم السبت.

ويخضع نيمار للعلاج من إصابة في أربطة كاحله الأيمن تلقّاها في مباراة فوز البرازيل 2-0 على صربيا يوم الخميس.

وأعلن أطباء الفريق أن نيمار سيغيب عن مباراة يوم الاثنين أمام سويسرا، لكنهم لم يحدّدوا جدولاً زمنياً لعودته، أو ما إذا كان سيتمكن من العودة على الإطلاق.

وكتب نيمار على موقع إنستغرام أنه عانى ”إحدى أصعب اللحظات” في مسيرته، لكنه بدا متفائلاً بفرص عودته، رغم نشره صورتين لكاحله المتورم على تطبيق إنستغرام.

وقال: ”أنا مصاب، نعم، إنها إصابة مؤلمة. لكني واثق من أن أمامي فرصة للعودة، لأنني سأبذل كل ما في وسعي لمساعدة بلدي وزملائي في الفريق ونفسي".

وأضاف: ”لم يكن أي شيء في حياتي سهلاً قط، أو يُمنَح لي. كان عليّ دائماً الكد والسعي وراء أحلامي وأهدافي”.

وأصيب نيمار أيضاً في نهائيات كأس العالم 2014 في ظهره في ربع النهائي ضد كولومبيا، مما أخرجه من البطولة التي استضافتها بلاده.

وسجّل البرازيلي ريتشارليسون هدفين من بينهما تسديدة رائعة بضربة خلفية من الوضع طائراً ليدفع مساعي بلاده نحو الفوز بلقب كأس العالم لكرة القدم للمرة السادسة نحو بداية مثالية بالانتصار 2-صفر على صربيا ليتصدر المجموعة السابعة، الخميس.

وقاد ريتشارليسون خط هجوم رباعياً مخيفاً، إذ هزّ الشباك في الدقيقة 62 بعد أن تَصدَّى الحارس الصربي فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش لتسديدة غيّرَت مسارها من فينيسيوس جونيور بعد أداء رائع من نيمار.

وعادَلَ هدف ريتشارليسون الثاني بعضاً من الأهداف العظيمة والجميلة في تاريخ البرازيل الثري، وبعد تمريرة سريعة لفّ ريتشارليسون جسده ليتعامل مع الكرة بقدمه اليمنى مطلقاً تسديدة لا يمكن وقفها ليدفع الجمهور في استاد لوسيل نحو احتفالات صاخبة.

ويملك المهاجم المتألق الآن تسعة أهداف مع البرازيل هذا العام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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