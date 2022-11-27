سياسة
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أردوغان يؤكد عمل أنقرة على إيصال الدقيق للدول الفقيرة عبر اتفاقية الحبوب
أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تعمل حالياً على إيصال الدقيق إلى الدول الفقيرة من الحبوب. وقال إن تركيا ليس لديها أي قلق من تأمين الطاقة في الشتاء كما هو الحال في أوروبا. وقال إن الإنتاج التسلسلي لمسيرة "قزل إلما" سيبدأ نهاية عام 2023.
أردوغان يؤكد عمل أنقرة على إيصال الدقيق للدول الفقيرة عبر اتفاقية الحبوب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم السبت، بولاية قونيا وسط تركيا. / صورة: AA
27 نوفمبر 2022

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تعمل حالياً على إيصال الدقيق إلى الدول الفقيرة من الحبوب التي تحصل عليها عبر اتفاقية الحبوب.

جاء ذلك في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم السبت، بولاية قونيا وسط تركيا.

وأشار إلى أن تركيا ليس لديها أي قلق من تأمين الطاقة في فصل الشتاء كما هو الحال في أوروبا.

وتَطرَّق الرئيس أردوغان إلى خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة إلى خانة الآحاد، وأكد استمرار انخفاضه في المستقبل وانخفاض التضخم.

وبخصوص قناة إسطنبول المائية، أكّد الرئيس التركي أنهم عازمون على تنفيذها كما نُفّذ جسر 18 مارس (جناق قلعة).

وبيّن أنّ الخطوات والتدابير التي اتخذوها ستُنهِي السلبيات المتعلقة بالاقتصاد حتى موعد الانتخابات المقررة في يونيو/حزيران 2023.

وستبدأ تركيا، حسب أردوغان، الإنتاج التسلسلي لمسيرة "قزل إلما" نهاية عام 2023.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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