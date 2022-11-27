سياسة
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أردوغان: الإنتاج التسلسلي لمسيرة "قزل إلما" سيبدأ نهاية عام 2023
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الإنتاج التسلسلي الضخم لمسيرة "قزل إلما" الحربية التركية سيبدأ نهاية عام 2023، مشيراً إلى أن تركيا رفعت في ظل حكومته معدَّل التوطين في مجال الصناعات الدفاعية من 20% إلى 80%.
أردوغان: الإنتاج التسلسلي لمسيرة "قزل إلما" سيبدأ نهاية عام 2023
أردوغان: الإنتاج التسلسلي لمسيرة "قزل إلما" سيبدأ نهاية عام 2023 / صورة: AA
27 نوفمبر 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، إن الإنتاج الضخم لمسيرة "قزل إلما" الحربية التركية سيبدأ عام 2023.

كلام أردوغان جاء خلال مشاركته في اجتماع المجلس الاستشاري لحزب العدالة والتنمية الإقليمي في ولاية قونية وسط جنوبي البلاد.

وقدّم أردوغان خلال حديثه معلومات عن المسيرة الحربية، مشيراً إلى أن اسمها يعني "الأفق".

وأضاف: "بعون الله سيبدأ الإنتاج الضخم لـ(قزل إلما) بحلول نهاية عام 2023، ليساعدنا الله".

كما ذكّر أردوغان بأن معدل التوطين في مجال الصناعات الدفاعية ارتفع من 20 إلى 80%، في عهد حكومته التي يقودها حزب العدالة والتنمية.

وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلنت شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية اجتياز المقاتلة المسيّرة "بيرقدار قزل إلما" بنجاح اختبارات السير أوتوماتيكيّاً على المدرج.

وكانت شركة "بايكار" كشفت مطلع مارس/آذار الماضي عن المقاتلة المسيرة المحلية "بيرقدار قزل إلما".

وعلى عكس الطائرات المسيَّرة فإن "بيرقدار قزل إلما" تستطيع إجراء مناورات خاطفة، وتنفيذ مهامّ قتالية جو-جو مثلها مثل المقاتلات التقليدية، بحيث تمكّن تركيا من تغيير الموازين الحربية الجوية.

ومن المخطَّط أن تؤدّي "بيرقدار قزل إلما" المهامّ الأصعب بفضل ميزة التخفّي عن شاشات الرادارات بشكل أكبر، وأن يصل وزنها إلى 6 أطنان، وتكون قادرة على حمل 1500 كيلوجرام من الصواريخ والذخائر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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