سياسة
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شاهد | "ارفع راسك يا عبد الإله".. وزير الرياضة السعودي يواسي لاعب الأخضر
واسى وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، منتخب بلاده بعد خسارته 2-صفر أمام بولندا. وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية لوزير الرياضة في حديث مع لاعب المنتخب عبد الإله المالكي بعد المباراة.
شاهد | "ارفع راسك يا عبد الإله".. وزير الرياضة السعودي يواسي لاعب الأخضر
"ارفع راسك".. وزير الرياضة السعودي يواسي لاعب الأخضر. / صورة: مواقع تواصل
27 نوفمبر 2022

واسى وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل السبت، منتخب بلاده بعد خسارته 2-صفر أمام بولندا في المجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة القدم في قطر.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية لوزير الرياضة في حديث مع لاعب المنتخب عبد الإله المالكي بعد المباراة.

واستغلّ اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي خطأً من عبد الإله المالكي في وقف تمريرة ضعيفة، وسدّد الكرة في شباك المنتخب السعودي في الدقيقة 82 ليصبح رصيد بولندا 4 نقاط من أول جولتين.

وفي هذا الصدد غرّد الوزير على حسابه في تويتر قائلاً: "خيرها في غيرها يا أبطال.. قدمتم أداءً متميزاً. ثقتنا فيكم كبيرة، ومعوضين خير بإذن الله".

وأشاد رواد على وسائل التواصل الاجتماعي بأداء المنتخب السعودي المشرّف قائلين: "رفعتو روسنا"، و"رغم كل شيء الأخضر كان الأفضل والأجمل في المباراة"، و"القادم أجمل"، وغيرها.

وحقّق المنتخب السعودي إحدى أكبر المفاجآت الكورية في تاريخ كأس العالم بفوزه على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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