أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت، تصدير بلاده 12 مليون طن من منتجات الحبوب إلى 40 دولة في إطار اتفاق شحن الحبوب عبر البحر الأسود، كما شكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على "جهوده الحثيثة" في التوصل إلى اتفاق شحن الحبوب عبر البحر الأسود.

جاء ذلك في كلمة لزيلينسكي، بمنتدى "الحبوب من أوكرانيا" الذي استضافته العاصمة كييف، بمشاركة قادة أوروبيين، تحدث فيه عن مستجدات الحرب الدائرة مع روسيا.

وأكد أن الحرب الروسية على بلاده تسببت في مجاعات عالمية، قائلاً: "لن نسمح للجوع والعطش بأن ينالا من ملايين البشر حول العالم".

وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا من أهم الدول المصدرة لمنتجات الحبوب إلى العالم، وأن بلاده مستمرة في تصدير الحبوب إلى مختلف البلدان على الرغم من ;g الصعوبات لتجنُّب المجاعات.

ونوّه بمبادرة شحن الحبوب عبر البحر الأسود، وأن السفن المحملة بملايين الأطنان من الحبوب غادرت المواني الأوكرانية إلى مختلف أنحاء العالم لمنع أزمة جوع محتملة.

وأضاف: "غادرت قرابة 500 سفينة موانينا حتى يومنا الحالي (أمس السبت)، وهذا يعني تصدير 12 مليون طن من المنتجات الزراعية إلى 40 دولة".

وأعرب زيلينسكي عن شكره لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، وللأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على جهودهما الحثيثة في التوصل إلى اتفاق شحن الحبوب عبر البحر الأسود.

ولفت إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تسعى لفرض عقوبات جديدة على موسكو بهدف خفض سعر النفط الروسي إلى 65 دولاراً للبرميل، واعتبر زيلينسكي هذه العقوبات غير كافية.

وتابع بأن "روسيا ستجني عشرات المليارات جرَّاء ذلك، ونطالب بأن تكون العقوبات فاعلة والحدود (حد سعر برميل النفط الروسي) عند مستوى 30-40 دولاراً لكي تشعر روسيا بتبعات هذه العقوبات".

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أعلن الرئيس أردوغان تمديد اتفاق الحبوب 120 يوماً اعتباراً من 19 من الشهر ذاته.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي وقّعَت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا اتفاقية في إسطنبول لاستئناف صادرات الحبوب من ثلاثة موانٍ أوكرانية على البحر الأسود، بعد توقفها في فبراير/شباط الفائت على خلفية الحرب الروسية-الأوكرانية.