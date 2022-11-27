أشاد كازو شي، رئيس الحزب الشيوعي الياباني (JCP)، بموقف تركيا "الملهم" من الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة منذ فبراير/شباط الماضي.

وقال "شي": "إننا نولي موقف الحكومة التركية ومقترحاتها لكيفية حل القضايا في أوكرانيا اهتماماً كبيراً"، معرباً عن إدانته الحرب الروسية على كييف، وأضاف أن لديه "فرصة عظيمة لمناقشة الأمور مع قيادة حزب العدالة والتنمية على هامش المؤتمر الدولي للأحزاب السياسية الآسيوية".

وتابع النائب الياباني: "الحكومة التركية تؤكّد الحل السلمي والدبلوماسي، هذا ملهم"، وأكد أن "الشق المهمّ هو تهيئة الظروف لحلّ سلمي ودبلوماسي لهذه القضية".

كما أشاد بدور أنقرة في التوسط في صفقة حبوب تاريخية وقّعتها في إسطنبول تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا.

بدوره شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية اتفاقية الحبوب وأثنى على دور تركيا والأمم المتحدة في تحقيقه.

وأشار ماكرون في تغريدة على تويتر، إلى أنّ الدول الفقيرة ينبغي أن لا تدفع ضريبة حرب لا تريدها. وأشاد بتمديد اتفاقية الحبوب لـ120 يوماً، وشدّد على أهمية مواصلتها في المستقبل.

ولفت إلى مساهمة فرنسا بـ14 مليون دولار من أجل إيصال الحبوب إلى الصومال بعد أن أهدت أوكرانيا 25 ألف طن من الحبوب إلى منظمة الغذاء العالمية.

والسبت أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تصدير بلاده 12 مليون طن من منتجات الحبوب إلى 40 دولة في إطار اتفاق شحن الحبوب عبر البحر الأسود.

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلن الرئيس أردوغان تمديد اتفاق الحبوب 120 يوماً اعتباراً من 19 من الشهر ذاته.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي وقّعَت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا اتفاقية في إسطنبول لاستئناف صادرات الحبوب من ثلاثة مَوانٍ أوكرانية على البحر الأسود، بعد توقفها في فبراير/شباط الفائت على خلفية الحرب الروسية-الأوكرانية.