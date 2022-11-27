سياسة
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تركيا تطلب توضيح الصين بشأن حريق مبنى سكني في "تركستان الشرقية"
طلبت وزارة الخارجية التركية من السلطات الصينية تقديم توضيحات بشأن ملابسات وقوع وفيات في حريق اندلع بمبنى قيل إنه خاضع للحجر الصحي ولم يتمكن سكانه من مغادرة منازلهم لذلك، مما أدّى إلى مصرع 10 أشخاص، وذلك بإقليم شينجيانغ​​​​​​​ (تركستان الشرقية).
تركيا تطلب توضيح الصين بشأن حريق مبنى سكني في "تركستان الشرقية"
وزارة الخارجية التركية / صورة: AA
27 نوفمبر 2022

طلبت وزارة الخارجية التركية من السلطات الصينية تقديم توضيحات بشأن ملابسات وقوع وفيات في حريق بإقليم شينجيانغ​​​​​​​ (تركستان الشرقية).

وقالت الخارجية في بيان السبت، إنها تلقت ببالغ الحزن نبأ سقوط ضحايا ومصابين في الحريق الذي اندلع بمدينة أورومتشي، عاصمة إقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية) ذاتي الحكم شمال غربي الصين.

وأعربت عن تعازي تركيا في ضحايا الحادثة الأليمة وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.

وقالت إنها تنتظر من الصين "إطلاع الرأي العامّ على سبب الحريق".

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن أنقرة طلبت من السلطات الصينية تقديم توضيحات حول ملابسات الحريق.

وتَردّدَت ادّعاءات بأن سكان العمارة السكنية لم يستطيعوا مغادرة منازلهم لكون المبنى تحت الحجر الصحي، وأن فرق الإطفاء لم تتدخل في الوقت المناسب لعدم تمكُّنها من دخول المجمع المحاط بحواجز معدنية، الأمر الذي سبّب احتجاجات في المنطقة.​​​​​​​

وأعلنت وسائل إعلام حكومية صينية الجمعة، أن ما لا يقلّ عن 10 أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب 9 آخرون إثر اندلاع حريق بمبنى سكني في أورومتشي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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