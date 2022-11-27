سياسة
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ماذا قال مدرب المنتخب المكسيكي عن المواجهة المقبلة مع نظيره السعودي؟
قال مدرب المنتخب المكسيكي لكرة القدم خيراردو مارتينو، إن المنتخب السعودي سيكون بمواجهة قوية في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات في مونديال قطر، مضيفاً: "أنا متأكد من أننا سنبذل قصارى جهدنا في المباراة المقبلة".
ماذا قال مدرب المنتخب المكسيكي عن المواجهة المقبلة مع نظيره السعودي؟
مدرب المنتخب المكسيكي لكرة القدم خيراردو مارتينو / صورة: AFP
27 نوفمبر 2022

أعلن مدرب المنتخب المكسيكي لكرة القدم خيراردو مارتينو السبت، أنه يتوقع مواجهة قوية ضد السعودية في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات في مونديال قطر، قائلاً إنه "ما دامت للتأهل فرصة، فستحاول المكسيك استغلالها"، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وعقّدت المكسيك مهمتها في بلوغ الدور الثاني بخسارتها أمام الأرجنتين صفر-2 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، إذ تَجمَّد رصيدها عند نقطة واحدة وتراجعت إلى المركز الرابع الأخير بفارق ثلاث نقاط خلف بولندا المتصدرة ونقطتين خلف الأرجنتين والسعودية.

وباتت المكسيك بحاجة إلى الفوز على السعودية بثلاثة أهداف على الأقلّ الأربعاء المقبل، لضمان التأهل، مع تعثُّر بولندا أمام الأرجنتين.

وقال مارتينو في المؤتمر الصحافي عقب الخسارة أمام الأرجنتين: "ما دامت أمامنا فرصة، فعلينا أن نحاول استغلالها".

وأضاف: "السعودية بحاجة إلى الفوز بهذه المباراة، ونحن كذلك. هي بحاجة إلى تسجيل الأهداف ونحن أيضاً".

وتابع: "لقد حافظنا على رؤوسنا مرفوعة في مواجهة خصم كبير، وأنا متأكد من أننا سنبذل قصارى جهدنا في المباراة المقبلة".

وفي الجولة الأخيرة لمجموعة السعودية، يلعب الأخضر بوجه المكسيك، في حين تلعب بولندا بوجه الأرجنتين، وإذا فازت السعودية على المكسيك تأهلت فوراً، وإذا تعادلت مع المكسيك وخسرت الأرجنتين أمام بولندا، فستتأهل السعودية أيضاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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