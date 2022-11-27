سياسة
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شتاء بلا كهرباء.. توقع تساقط الثلوج بكييف وملايين يعيشون بلا تدفئة
توقعت الأرصاد الجوية تساقط الثلوج بغزارة في كييف ابتداءً من الأحد مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر. وقال زيلينسكي إن ستة ملايين شخص انقطعت عنهم الكهرباء بعد قصف روسي ألحق أسوأ أضرار بأوكرانيا وأدّى إلى ترك ملايين بلا كهرباء أو ماء أو تدفئة.
شتاء بلا كهرباء.. توقع تساقط الثلوج بكييف وملايين يعيشون بلا تدفئة
لا يزال ملايين الأشخاص يعيشون في المدن والمناطق الأوكرانية بلا كهرباء وتدفئة. / صورة: AFP
27 نوفمبر 2022

توقعت الأرصاد الجوية تساقط الثلوج بغزارة في العاصمة الأوكرانية كييف ابتداء من اليوم الأحد مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر بينما لا يزال ملايين الأشخاص يعيشون في المدينة والمناطق المحيطة بها بلا كهرباء وتدفئة.

وقالت شركة أوكرنرجو لتشغيل شبكة الكهرباء السبت إن منتجي الكهرباء تمكنوا من تغطية ثلاثة أرباع احتياجات الاستهلاك فقط مما استلزم فرض قيود وانقطاع الكهرباء في جميع أنحاء البلاد.

وقال سيرجي كوفالينكو كبير مسؤولي العمليات في شركة ياسنو التي تزود كييف بالطاقة إن الوضع في المدينة قد تحسن لكنه لا يزال "صعباً للغاية".

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن ستة ملايين شخص انقطعت عنهم الكهرباء يوم الجمعة بعد أحدث عمليات قصف روسية الأسبوع الماضي التي ألحقت أسوأ أضرار حتى الآن بأوكرانيا وأدت إلى ترك ملايين بلا كهرباء أو ماء أو تدفئة.

وتقول روسيا إنها لا تستهدف السكان المدنيين فيما قال الكرملين إن هجمات موسكو على البنية التحتية للطاقة هي نتيجة لعدم استعداد كييف للتفاوض.

وانتقد زيلينسكي يوم الجمعة رئيس بلدية كييف بسبب ما وصفه بسوء أدائه في إنشاء ملاجئ طارئة لمساعدة من يفتقرون للكهرباء والتدفئة بعد الهجمات الروسية وذلك في خلاف علني نادر بين زعماء أوكرانيا.

وقالت شركة أوكرنرجو إن انقطاع الكهرباء سيستمر وحثت على استخدام الكهرباء في حدود.

وقالت في بيان على تليغرام: "نود أن نذكركّم بأن كل أوكراني عادت الكهرباء لمنزله يمكن أن يساعد على إعادتها للآخرين بشكل أسرع وذلك ببساطة عن طريق الاقتصاد في استهلاك الكهرباء".

ومن المتوقع استمرار تساقط الثلوج في كييف التي كان عدد سكانها 2.8 مليون نسمة قبل الحرب حتى منتصف الأسبوع، فيما من المتوقع أن تظلّ درجات الحرارة تحت الصفر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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