يخوض أسود الأطلس مساء اليوم الأحد مباراة خطيرة وهامة ضد المنتخب البلجيكي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة من بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وتُقام المباراة في ملعب "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة في تمام الساعة 13:00 بتوقيت غرينيتش.

ويدخل المنتخب المغربي المباراة بعد أن تعادل مع نظيره الكرواتي بلا أهداف على أرض ملعب "البيت" في الدوحة.

وفي حال فوز منتخب الشياطين الحمر على المنتخب المغربي، سيضمن تأهله رسمياً، ولكن في حال تحقيق الانتصار على المنتخب البلجيكي، سيتأهل أسود الأطلس للدور الثاني للمرة الثانية في تاريخه منذ مونديال 1986.

وسبق للمنتخب المغربي أن التقى نظيره البلجيكي في مباراتين وديتين ولقاء رسمي واحد.

موجهات سابقة

في المواجهة الأولى، واجه المنتخب المغربي نظيره البلجيكي لأول مرة في دور المجموعات لمونديال 1994، بهدف وحيد.

والتقى بعدها المنتخبان في مواجهة ودية عام 1999، وحقّق فيها المنتخب البلجيكي فوزاً ضخماً بأربعة أهداف بلا ردّ.

أما المواجهة الثالثة والأخيرة، فكانت ودية أيضاً في عام 2008، حين تمكن المغرب من تحقيق فوزه الأول على بلجيكا، بأربعة أهداف لهدف.