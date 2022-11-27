سياسة
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تاريخ مواجهات بلجيكا والمغرب.. هل يحقّق أسود الأطلس فوزهم الثاني منذ 2008؟
يخوض أسود الأطلس اليوم الأحد، مباراة خطيرة ضد المنتخب البلجيكي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة من مونديال قطر 2022. وتقابل المنتخبان 3 مرات في 1994 و1999 و2008، حين فاز الشياطين الحمر في أول مباراتين فيما فاز المنتخب المغربي في الأخيرة.
تاريخ مواجهات بلجيكا والمغرب.. هل يحقّق أسود الأطلس فوزهم الثاني منذ 2008؟
تاريخ مواجهات بلجيكا والمغرب.. هل يحقّق أسود الأطلس فوزهم الثاني منذ 2008؟ / صورة: AFP
27 نوفمبر 2022

يخوض أسود الأطلس مساء اليوم الأحد مباراة خطيرة وهامة ضد المنتخب البلجيكي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة من بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022". 

وتُقام المباراة في ملعب "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة في تمام الساعة 13:00 بتوقيت غرينيتش.

ويدخل المنتخب المغربي المباراة بعد أن تعادل مع نظيره الكرواتي بلا أهداف على أرض ملعب "البيت" في الدوحة.

وفي حال فوز منتخب الشياطين الحمر على المنتخب المغربي، سيضمن تأهله رسمياً، ولكن في حال تحقيق الانتصار على المنتخب البلجيكي، سيتأهل أسود الأطلس للدور الثاني للمرة الثانية في تاريخه منذ مونديال 1986.

وسبق للمنتخب المغربي أن التقى نظيره البلجيكي في مباراتين وديتين ولقاء رسمي واحد.

موجهات سابقة

في المواجهة الأولى، واجه المنتخب المغربي نظيره البلجيكي لأول مرة في دور المجموعات لمونديال 1994، بهدف وحيد.

والتقى بعدها المنتخبان في مواجهة ودية عام 1999، وحقّق فيها المنتخب البلجيكي فوزاً ضخماً بأربعة أهداف بلا ردّ.

أما المواجهة الثالثة والأخيرة، فكانت ودية أيضاً في عام 2008، حين تمكن المغرب من تحقيق فوزه الأول على بلجيكا، بأربعة أهداف لهدف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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