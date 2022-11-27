سياسة
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بعد هزيمة كاسحة من إسبانيا.. كوستاريكا تعود بفوز على اليابان بهدف نظيف
فازت كوستاريكا على نظيرتها اليابان بهدفٍ بلا رد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم "قطر 2022". وبات في رصيد كوستاريكا 3 نقاط احتلت بها المركز الثالث خلف اليابان التي بقيت في المركز الثاني بنفس الرصيد.
بعد هزيمة كاسحة من إسبانيا.. كوستاريكا تعود بفوز على اليابان بهدف نظيف
مونديال قطر.. كوستاريكا تخطف فوزاً من اليابان بهدف قاتل / صورة: AFP
27 نوفمبر 2022

فازت كوستاريكا على نظيرتها اليابان بهدفٍ بلا رد الأحد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم "قطر 2022"، بعد هزيمة قاسية من المنتخب الإسباني بسبعة أهداف مقابل لا شيء في الجولة الأولى من المنافسات.

قدم الطرفان شوطاً أول متوسط المستوى غلب عليه التدخلات القوية خصوصاً من المنتخب الكوستاريكي الذي عانى أمام تحركات اللاعبين اليابانيين وفي استرجاع الكرة داخل مناطقهم.

وآلت الأفضلية في الشوط الثاني بشكل واضح إلى المنتخب الياباني الذي حاول عبر تسديدة صعبة من هيديماسا موريتا ردها كيلور نافاس بخبرته الكبيرة، أتبعها تاكوما أسانو برأسية سهلة على حارس المرمى الكوستاريكي.

وعلى عكس مجريات اللعب، ومن خطأ ياباني في بناء الهجمة من مناطقه، خطف يلتسن تيجيدا الكرة ثم مررها إلى المهاجم كيشير فولر الذي صوبها ببراعة في الزاوية الصعبة عن الحارس شويتسي غوندا مع حلول الدقيقة 81.

كثفت اليابان هجماتها فيما تبقى من دقائق لكن الحظ ظل معانداً لها حتى إطلاق صافرة النهاية السعيدة لكوستاريكا التي مُنيت بهزيمة ثقيلة في الجولة الافتتاحية أمام إسبانيا بسباعية نظيفة، في حين لم تكتمل فرحة "الساموراي" بالفوز التاريخي على ألمانيا بهدفين لواحد.

وبات في رصيد كوستاريكا 3 نقاط احتلت بها المركز الثالث خلف اليابان التي بقيت في المركز الثاني بنفس الرصيد قبل المواجهة المنتظرة بين إسبانيا وألمانيا، مساء اليوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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