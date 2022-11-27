سياسة
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الجيش المصري يعلن سقوط طائرة مقاتلة إثر "عطل فني" ونجاة طاقمها
قال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد غريب عبد الحافظ إن طائرة مقاتلة سقطت في إحدى مناطق التدريب، مؤكداً "نجاة طاقم الطائرة دون أي أضرار بمنطقة سقوط الطائرة".
الجيش المصري يعلن سقوط طائرة مقاتلة إثر "عطل فني" ونجاة طاقمها
سقوط مقاتلة تابعة للجيش المصري إثر "عطل فني" ونجاة طاقمها / صورة: AP
27 نوفمبر 2022

أعلن الجيش المصري الأحد سقوط طائرة مقاتلة في أثناء تنفيذ نشاط تدريبي بإحدى مناطق البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش العقيد غريب عبد الحافظ في بيان: "سقطت الأحد طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب"، دون تحديد موقعها.

وأوضح أن السقوط حدث في أثناء "تنفيذ نشاط تدريبي للقوات الجوية".

وأرجع متحدث الجيش المصري، هذا السقوط إلى "عطل فني"، مؤكداً "نجاة طاقم الطائرة دون حدوث أي أضرار بمنطقة سقوط الطائرة".

وقال إنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة، دون الكشف عن طبيعة تلك الإجراءات.

.وفي 19 يونيو/حزيران الماضي، أعلن الجيش المصري، أيضاً سقوط طائرة مقاتلة مشاركة في تدريب للقوات الجوية نتيجة "عطل فني".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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