سياسة
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مونديال قطر.. "أسود الأطلس" يقتنصون فوزاً ثميناً من بلجيكا
حقق المنتخب المغربي فوزاً ثميناً على نظيره البلجيكي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما الأحد على ملعب الثمامة في الدوحة.
مونديال قطر.. "أسود الأطلس" يقتنصون فوزاً ثميناً من بلجيكا
"أسود الأطلس" يقتنصون فوزاً ثميناً على بلجيكا / صورة: AFP
27 نوفمبر 2022

اقتنص المنتخب المغربي فوزاً ثميناً من نظيره البلجيكي بعد فوزه بهدفَين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما الأحد على ملعب الثمامة في الدوحة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لمونديال قطر 2022.

بدأ منتخب بلجيكا المباراة مهاجماً ولم يستغرق كثيراً من الوقت ليُهدد مرمى المغرب برأسية خطيرة للغاية تصدى لها ببراعة الحارس منير المحمدي الذي حل بديلاً لياسين بونو في آخر اللحظات قبل البداية بسبب إصابة الأخير.

الضغط البلجيكي جعل المنتخب المغربي ينكمش في مناطقه الدفاعية إلى الدقيقة 21 التي شهدت أولى فرص "أسود الأطلس" عبر تسديدة قوية من حكيم زياش علت العارضة بقليل.

بعد ذلك، خرج المغاربة للهجوم وتمكن حكيم زياش من تسجيل هدف في الدقيقة الثانية من الوقت البديل لزمن الشوط الأول الضائع، غير أن الحكم ألغى الفرحة المغربية بعد الرجوع إلى تقنية الفار بداعي التسلل على رومان سايس الذي اعتبر متدخلاً في اللعبة.

في الشوط الثاني واصل المغرب أفضليته وأجبر خصمه البلجيكي على التراجع والدفاع أمام تحركات سفيان بوفال وزياش مع يوسف النصري ومن خلفهم أشرف حكيمي ونصير المزراوي على الأطراف.

التميز المغربي كان له أن يُترجم إلى تفوق مستحق، وهو ما تحقق فعلاً من ركلة حرة مباشرة نفذها البديل عبد الحميد صابري بذكاء كبير فشل العملاق تيبو كورتوا في تقديرها لتعانق الشباك البلجيكية هدفاً جميلاً للأسود في الدقيقة 73.

وفي الدقائق المتبقية رمى المنتخب البلجيكي بثقله الهجومي أملاً في التعديل، لكن الدفاع المغربي بقيادة المحمدي ظل محافظاً على توازنه، قبل أن يُنهي زكريا بو خلال كل شيء بإحرازه هدفاً ثانياً في الوقت المحتسب بدل ضائع لزمن المباراة.

بهذا رفع المغرب رصيده إلى 4 نقاط تربع بها على صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد بلجيكا عند 3 نقاط في المركز الثاني، ثم تأتي كرواتيا ثالثة بنقطة قبل مواجهتها مع كندا، اليوم الأحد.

يذكر أن المنتخب المغربي تعادل في الجولة الأولى مع كرواتيا بدون أهداف، فيما تغلبت بلجيكا على كندا بهدفٍ وحيد.

وتقابل المنتخبان قبل ذلك 3 مرات في 1994 و1999 و2008، حين فاز الشياطين الحمر في أول مباراتين فيما فاز المنتخب المغربي في الأخيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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