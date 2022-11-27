سياسة
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إيران.. اعتقال ابنة أخت المرشد الأعلى بعدما وصفت النظام بـ" قاتل الأطفال"
اعتقلت السلطات الإيرانية ابنة شقيقة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي بعدما سجّلت مقطع فيديو تنتقد فيه السلطات، وفقاً لمصادر من عائلتها.
إيران.. اعتقال ابنة أخت المرشد الأعلى بعدما وصفت النظام بـ" قاتل الأطفال"
فريدة مرادخاني اعتُقلت الأربعاء بعدما توجّهت إلى مكتب المدعي العام بناءً على استدعائها./ صورة: AFP 
27 نوفمبر 2022

اعتقلت السلطات الإيرانية ابنة شقيقة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي بعدما سجّلت مقطع فيديو تصف فيه السلطات التي يقودها خالها بـ"النظام المجرم وقاتل الأطفال".

تنحدر فريدة مرادخاني من فرع من العائلة يملك سجلّاً في معارضة القيادة الدينية الإيرانية، وقد سُجنت في السابق في البلاد.

وكتب شقيقها محمود مرادخاني على تويتر أنها اعتُقلت الأربعاء بعدما توجّهت إلى مكتب المدعي العام بناءً على استدعائها.

بعد ذلك، نشر شقيقها السبت مقطع فيديو على يوتيوب مع رابط له شاركه على تويتر، ندّدت فيه بـ"القمع والواضح والصريح" الذي يتعرّض له الإيرانيون، وانتقدت تقاعس المجتمع الدولي.

وقالت "أيها الأحرار، كونوا معنا! قولوا لحكوماتكم أن تكفّ عن دعم هذا النظام المجرم وقاتل الأطفال".

وأضافت "هذا النظام ليس مخلصاً لأيّ من مبادئه الدينية ولا يعرف أي قانون أو حكم سوى القوة والحفاظ على سلطته بأيّ طريقة ممكنة".

لم يكن من الواضح متى سُجّل هذا الفيديو.

واشتكت مرادخاني من أنّ العقوبات التي فُرضت على النظام بسبب حملته القمعية كانت "مثيرة للضحك"، معتبرة أنّ الإيرانيين تُركوا "بمفردهم" في كفاحهم من أجل الحرية.

مرادخاني هي ابنة بدري أخت خامنئي التي اختلفت مع عائلتها في الثمانينيات وهربت إلى العراق في ذروة الحرب بين البلدين. وانضمت إلى زوجها رجل الدين المعارض علي طهراني، الذي ولد باسم علي مرادخاني أرانغيه.

واكتسبت مرادخاني شهرتها ناشطة مناهضة لعقوبة الإعدام، كما اعتُقلت سابقاً في يناير/كانون الثاني من هذا العام.

ويأتي هذا الاعتقال بعد مؤتمر عبر الفيديو في أكتوبر/تشرين الأول2021 أشادت فيه بفرح ديبا، أرملة الشاه محمد رضا بهلوي الذي أطاحت به الثورة الإسلامية 1979.

وقالت وكالة أنباء ناشطي حقوق الإنسان (HRANA) إنّه جرى الإفراج عنها بكفالة في أبريل/نيسان وإنّ اعتقالها الأربعاء الماضي بدأ في إطار قضاء عقوبة بالسجن 15 عاماً.

ولم تتضح التهم الموجّهة إليها على الفور.

حسب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اعتُقل نحو 14 ألف شخص على خلفية الاحتجاجات التي بدأت إثر وفاة مهسا أميني التي اعتقلتها شرطة الأخلاق.

وقُتل ما لا يقل عن 416 شخصاً، بينهم 51 طفلاً، في حملة القمع، وفقاً لمنظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ من النرويج مقرّاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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