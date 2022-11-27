عمّت فرحة كبيرة جماهير المنتخب المغربي، بعد تغلب منتخب بلاده على المنتخب البلجيكي في مونديال قطر 2022.

والأحد حقق المنتخب المغربي انتصاراً مستحقاً على نظيره البلجيكي بهدفين بلا رد، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

وتابع الجمهور المباراة وكله أمل في تحقيق نتيجة إيجابية، أمام بلجيكا التي تحتل المرتبة الثانية في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إذ استطاع اللاعبون حصد 3 نقاط غالية.

وحضر الجمهور المغربي إلى ملعب "الثمامة" بقوة وقدّم الدعم اللازم لمنتخبه منذ البداية أمام منتخب بلجيكا ليرد له الدين بعد 28 عاماً ويضع قدماً في ثمن النهائي.

وفي المغرب، عمّت فرحة كبيرة شوارع المملكة، واحتفل الشعب، الذي تابع مباراة منتخبه عن بُعد، بالفوز المستحق على المنتخب البلجيكي في مونديال قطر 2022.

وانتفضت مدينة وجدة شمال شرقي المغرب فرحاً مساء الأحد حيث سارت الجماهير الكبيرة وجابت المدينة فرحاً، سيراً وبسيارتهم الخاصة.

وذكر مراسل الأناضول أن شوارع العاصمة الرباط خلت من المارة خلال المباراة، في حين امتلأت المقاهي عن آخرها، وبجوانبها.

وتفاعل الجمهور مع منتخب بلاده بالتشجيع والهتاف متجاوباً مع مجريات اللقاء.

وبهذا النصر رفع المغرب رصيده إلى 4 نقاط تربع بها على صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد بلجيكا عند 3 نقاط في المركز الثاني، ثم تأتي كرواتيا ثالثة بنقطة قبل مواجهتها مع كندا، اليوم الأحد.

يذكر أن المنتخب المغربي تعادل في الجولة الأولى مع كرواتيا بلا أهداف، فيما تغلبت بلجيكا على كندا بهدفٍ وحيد.