سياسة
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شاهد | أعمال شغب في بروكسل إثر فوز المغرب على بلجيكا بمونديال قطر
وقعت أعمال شغب في العاصمة البلجيكية بروكسل الأحد عقب فوز المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي في مونديال قطر 2022 بهدفين مقابل لا شيء.
شاهد | أعمال شغب في بروكسل إثر فوز المغرب على بلجيكا بمونديال قطر
وجّهت شرطة بروكسل عددًا كبيراً من العناصر الأمنية إلى مختلف شوارع المدينة المركزية / صورة: AFP
27 نوفمبر 2022

اندلعت أعمال شغب في العاصمة البلجيكية بروكسل الأحد إثر فوز المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي في بطولة كأس العالم بهدفين مقابل لا شيء.

وذكر مراسل الأناضول، أن عدداً من المغاربة المقيمين في بروكسل، تجولوا بسياراتهم في أنحاء المدينة فرحاً بفوز منتخبهم الوطني، مطلقين أبواق السيارات.

وأشار إلى تجمع عدد من الملثمين حول محطة قطار ميدي وسط بروكسل، وإشعالهم الألعاب النارية في الشوارع.

كما أُضرمت النار في عدد من دراجات السكوتر وسلال القمامة، فيما أقدم آخرون على قلب سيارة مملوكة لشركة تأجير سيارات، بجانب تخريب عدد من محطات الحافلات والترام.

ولمنع أعمال الشغب، وجّهت شرطة بروكسل عدداً كبيراً من العناصر الأمنية إلى مختلف شوارع المدينة المركزية، داعية السكان إلى الابتعاد عن الشوارع والأزقة القريبة من محطة قطار ميدي.

كما أغلقت فرق الشرطة شوارع التسوق في الطرق المؤدية إلى الأماكن السياحية في وسط المدينة.

بدوره، أدان رئيس بلدية بروكسل فيليب كلوز، أعمال العنف في المدينة، مشيراً إلى تدخل الشرطة لمنع تلك الأعمال.

ودعا مفتعلي أعمال الشغب إلى عدم الذهاب للمناطق السياحية الرئيسية وشوارع التسوق ببروكسل.

والأحد حقق المنتخب المغربي انتصاراً مستحقاً على نظيره البلجيكي بهدفين بلا رد، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم لكرة القدم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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