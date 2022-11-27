طالب مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي بضرورة الحفاظ على "الروح القتالية" عقب الفوز الثمين للاعبيه على بلجيكا 2-صفر الأحد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في مونديال قطر.

وقال الركراكي في المؤتمر الصحفي: "اليوم لم نفز بأي شيء بعد. بالطبع أريد أن أكون سعيداً بهذا الانتصار، لكن علينا أن نتعافى، كندا منتخب جيد جداً وللتغلب عليها علينا الحفاظ على هذه الروح القتالية".

وأضاف: "لم نفعل أي شيء، لم نتأهل (الى ثمن النهائي) الذي جئنا إلى هنا من أجله. كانت لدينا الرغبة اليوم في أن نعيش مثل المنتخبات العريقة، ونعرف كيف نجتاز الدور الأول".

وعلّق الركراكي على سبب استبدال ياسين بونو حارس عرين "أسود الأطلس"، وقال: "بعد الإحماء لم يكن ياسين بونو على ما يرام، ففضلت أن يشارك من هو جاهز بنسبة 100%".

وكان من المفترض أن يدخل بونو حارساً رسمياً للمنتخب المغربي، لكن استبدل به منير المحمدي قبل ثوان قليلة من إعطاء صافرة البداية.

من جانبه، قال عبد الحميد صابيري (مسجل الهدف الأول) : "هذا يوم كبير للمغرب. حاولنا تقديم كل شيء للفوز في هذه المباراة. حصلنا على ركلة ثابتة وطلبت تنفيذها وهذا ما حصل فانتهت الكرة بالشباك".

وبتلك الثنائية، وضع المنتخب المغربي قدماً في الدور ثمن النهائي بفوزه على بلجيكا، ثالثة النسخة الأخيرة والمصنفة ثانية يوم الأحد على ملعب الثمامة في الدوحة، في افتتاح الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في مونديال قطر لكرة القد 2022.