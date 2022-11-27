حسم التعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله مواجهة إسبانيا مع ألمانيا الأحد على أرض استاد "البيت" في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم "قطر 2022".

وهاجم منتخب إسبانيا منذ البداية بأسلوبه المعتاد عن طريق البناء من الخلف والوصول إلى مناطق الخصم عبر سلسلة من التمريرات القصيرة، في حين لعب الألمان على الاختراق من العمق وأيضاً استغلال سرعة الأجنحة.

إسبانيا هددت مُبكراً مرمى "المانشافت" بقذيفة كروية أطلقها دانيال أولمو تعاون الحارس مانويل نوير مع العارضة لإبعادها إلى خارج الملعب، رد عليه سيرجي غنابري بعرضية أبطل مفعولها أوناي سيمون قبل وصولها للمهاجمين الألمان.

وعرفت الدقيقة 39 تسجيل المدافع أنطونيو روديغر هدفاً لصالح ألمانيا ألغاه الحكم بعد الرجوع إلى تقنية "الفار".

في الشوط الثاني كانت رغبة الإسبان في هز شباك نوير واضحة، وهو ما حدث بالفعل عند الدقيقة 62 عندما أرسل جوردي ألبا كرة عرضية تابعها ألفارو موراتا بذكاء داخل المرمى الألماني.

بعد ثلاث دقائق أهدر ماركو أسينسيو فرصة الابتعاد بالنتيجة على إسبانيا بغرابة، ليستفيق المنتخب الألماني ويبدأ شن عديد الهجمات الخطرة.

محاولات كتيبة المدرب هانزي فليك أثمرت عن هدف أدرك به البديل نيكلاس فولكورغ التعادل في الدقيقة 83 مستغلاً تمريرة من جمال موسيالا.

وتتصدر إسبانيا الترتيب بأربع نقاط وتحتاج فقط إلى التعادل مع اليابان في مباراتها الأخيرة بالمجموعة الخامسة لتضمن التأهل. وسيضمن الفوز التأهل للمنتخب الإسباني في صدارة المجموعة.

وتتذيل ألمانيا، التي خسرت 2-1 أمام اليابان في مباراتها الأولى، الترتيب بنقطة واحدة. ويحتاج المنتخب الألماني إلى الفوز على كوستاريكا يوم الخميس وانتظار خسارة اليابان. وإذا تعادلت اليابان فإن الأمر سيعتمد على فارق الأهداف أو الأهداف التي سجلتها ألمانيا واليابان.