سياسة
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أقار: سنواصل عملياتنا العسكرية والمخرج الوحيد للإرهابيين الاستسلام للقضاء
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن قوات بلاده ستواصل عملياتها العسكرية وإن المخرج الوحيد للإرهابيين هو الاستسلام للعدالة والقضاء.
أقار: سنواصل عملياتنا العسكرية والمخرج الوحيد للإرهابيين الاستسلام للقضاء
أقار:  تركيا ستواصل بكل حزم وإصرار استراتيجيتها المتمثلة في تجفيف منابع الإرهاب / Others
28 نوفمبر 2022

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، أن المخرج الوحيد للإرهابيين، هو الاستسلام للعدالة والقضاء، "وإلا فإن القوات المسلحة ستواصل مطاردتهم وتحييدهم في كل مكان".

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال جولة تفقدية على الوحدات العسكرية التركية العاملة على الحدود مع العراق، في ولاية هكاري جنوب شرقي البلاد، برفقة رئيس هيئة الأركان يشار غولر وقادة القوات البرية والبحرية والجوية.

وأشاد أقار بالعمليات العسكرية التي تجريها القوات المسلحة التركية في شمالي العراق، مبيناً أنها تدك حصون PKK الإرهابي في منطقة الزاب.

وأكد أن تركيا ستواصل بكل حزم وإصرار استراتيجيتها المتمثلة في تجفيف منابع الإرهاب، مشيراً إلى أن القوات التركية تحرص على عدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين أثناء مكافحتها للإرهاب.

وذكر بأن تركيا تحترم سيادة دول الجوار ووحدة أراضيها، مبيناً أنها تكافح من أجل الحفاظ على أمن وسلامة حدودها ومواطنيها.

وتابع قائلاً: "القضاء على التنظيمات الإرهابية، لن يعود بالنفع على تركيا فقط، بل على دول المنطقة برمتها".

وفي 18 أبريل/نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل تنظيم PKK الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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