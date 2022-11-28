سياسة
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"لقد عانيت".. حارس منتخب الأرجنتين خضع لعلاج نفسي بعد الهزيمة أمام السعودية
أعلن حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، أنه خضع لجلسات علاج نفسي بعد الهزيمة التي تعرض لها فريقه أمام المنتخب السعودي في مونديال قطر 2022، مؤكداً أنه كان عليه أن يقدم مستويات أفضل من أجل منتخب بلاده.
"لقد عانيت".. حارس منتخب الأرجنتين خضع لعلاج نفسي بعد الهزيمة أمام السعودية
إيميليانو مارتينيز حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني / صورة: AFP
28 نوفمبر 2022

أكد إيميليانو مارتينيز حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني أنه تحدث مع طبيب نفسي عقب الهزيمة بهدفين لهدف أمام المنتخب السعودي في مونديال قطر 2022.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها مارتينيز لصالح "لا ناسيون" وأكد خلالها أنه كان عليه أن يقدم مستويات أفضل من أجل منتخب بلاده.

وقال مارتينيز: "لقد عانيت الكثير في تلك الأيام، لقد تحدثت مع طبيب نفسي لأن السعودية سددوا الكرة مرتين ومن خلالهما تلقيت هدفين".

وأضاف الحارس المتوج بكوبا أمريكا في الصيف الماضي: "لدي 45 مليون أرجنتينياً خلفي، كان يجب أن أقدم ما هو أفضل من ذلك".

وكانت الأرجنتين قد حصدت أول ثلاث نقاط لها في كأس العالم بعد التفوق على المنتخب المكسيكي بهدفين نظيفين في لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات.

جدير بالذكر أن المنتخب الأرجنتيني يتأهل إلى دور الـ16 حال فاز على بولندا في لقاء الجولة الثالثة دون النظر لأي حسابات أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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