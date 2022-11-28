سياسة
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أردوغان: مسار التطبيع بين تركيا ومصر سيتواصل على المستوى الوزاري
أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن "مسار التطبيع بين تركيا ومصر سيتواصل في الفترة المقبلة على المستوى الوزاري". وشدّد الرئيس التركي على أهمية الروابط بين تركيا والشعب المصري في المتوسط.
أردوغان: مسار التطبيع بين تركيا ومصر سيتواصل على المستوى الوزاري
أردوغان / صورة: AA
28 نوفمبر 2022

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن مسار التطبيع بين تركيا ومصر سيتواصل في الفترة المقبلة على المستوى الوزاري.

جاء ذلك خلال لقاء عقده مع شباب على هامش زيارة إجراها إلى ولاية قونية وسط تركيا، السبت، لافتتاح مشاريع خدمية.

وأشار أردوغان إلى أنه علم من الأخبار التي وردته أن نظيره المصري عبدالفتاح السيسي "سعيد للغاية" إثر لقائهما في قطر (على هامش افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022).

ولفت إلى أن اللقاء مع السيسي جرى في قطر إثر وساطة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأوضح أنه أبلغ الرئيس المصري أن ما تريده أنقرة هو إنهاء الخلاف القائم وأنه يجب أن لا تكون هناك مشكلة بين البلدين في البحر الأبيض المتوسط.

وبيّن أنه علم في إطار المعلومات والأخبار التي تلقاها لاحقاً أن السيسي سعيد للغاية من اللقاء، وأنه أعرب بدوره عن سعادته أيضاً.

وأردف: "لقد بدأ المسار الآن (لتطبيع العلاقات)، وسيستمر مع وزرائنا".

وشدّد على أهمية الروابط بين تركيا والشعب المصري في المتوسط، مؤكداً أنه "يجب عدم إفساح المجال في هذا الصدد لجهات أخرى، مثل اليونان".

وأضاف: "لذلك أعتقد أنه ستكون هناك تطورات جيدة".

من جهة أخرى، أشار أردوغان إلى أن "حل الخلافات بين تركيا ودول الخليج أفسد المؤامرات التي كانت تحاك".

وأكد أن "العلاقات بين تركيا والإمارات العربية المتحدة أصبحت في وضع جيد للغاية، وهذا يثير انزعاج بعض الجهات".

وفي سياق منفصل، قال أردوغان: "يمكن أن تعود الأمور إلى نصابها مع سوريا في المرحلة القادمة مثل ما جرى مع مصر، فليست هناك خصومة دائمة في السياسة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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