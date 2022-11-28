لقي 14 شخصاً على الأقل مصرعهم، الأحد، إثر انهيار أرضي خلال مراسم جنازة في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وقال حاكم المركز الإقليمي، ناصري بول بيا، لمحطة البث الوطنية الكاميرونية "سي آر تي في": "أحصينا 10 جثث في مكان الحادث، وقبل وصولنا جرى نقل أربع جثث أخرى، وهناك أيضاً عشرات الحالات الخطيرة المنتشرة في المستشفيات".

وأضاف أن "البحث عن ناجين استمر حتى الليل".

ووصف بيا المنطقة التي وقع فيها الانهيار الأرضي بحي داماس في ياوندي بأنها "منطقة خطيرة للغاية"، وشجع المواطنين على المغادرة قبل أن تصل السلطات لإخلائها.

وقال شهود عيان إن عدة عائلات كانت موجودة تحت خيم كبيرة نصبت على أرض بور عند قمة هضبة، حين انهارت الأرض تحت قسم من الموجودين.