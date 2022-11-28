سياسة
1 دقيقة قراءة
شاهد | مقتل 14 شخصاً إثر انهيار أرضي في الكاميرون
قُتل، الأحد، 14 شخصاً في العاصمة الكاميرونية ياوندي جراء انهيار أرضي، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين.
شاهد | مقتل 14 شخصاً إثر انهيار أرضي في الكاميرون
مقتل 14 شخصاً إثر انهيار أرضي في الكاميرون / صورة: AP
28 نوفمبر 2022

لقي 14 شخصاً على الأقل مصرعهم، الأحد، إثر انهيار أرضي خلال مراسم جنازة في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وقال حاكم المركز الإقليمي، ناصري بول بيا، لمحطة البث الوطنية الكاميرونية "سي آر تي في": "أحصينا 10 جثث في مكان الحادث، وقبل وصولنا جرى نقل أربع جثث أخرى، وهناك أيضاً عشرات الحالات الخطيرة المنتشرة في المستشفيات".

وأضاف أن "البحث عن ناجين استمر حتى الليل".

ووصف بيا المنطقة التي وقع فيها الانهيار الأرضي بحي داماس في ياوندي بأنها "منطقة خطيرة للغاية"، وشجع المواطنين على المغادرة قبل أن تصل السلطات لإخلائها.

وقال شهود عيان إن عدة عائلات كانت موجودة تحت خيم كبيرة نصبت على أرض بور عند قمة هضبة، حين انهارت الأرض تحت قسم من الموجودين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us