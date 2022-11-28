سياسة
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"حرب تجارية".. فرنسا تدعو أوروبا إلى حماية مصالحها من القرارات الأمريكية
قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير إن فرنسا ربما تطلب إعفاءات من بعض الرسوم والقيود المفروضة في قانون الولايات المتحدة لمكافحة التضخم. وفي الآونة الأخيرة، حذر مسؤولون أوروبيون من خطر اندلاع "حرب تجارية" بين أوروبا والولايات المتحدة.
"حرب تجارية".. فرنسا تدعو أوروبا إلى حماية مصالحها من القرارات الأمريكية
وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير. / صورة: AFP
28 نوفمبر 2022

قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، الأحد، إن فرنسا ربما تطلب إعفاءات من بعض الرسوم والقيود المفروضة في قانون الولايات المتحدة لمكافحة التضخم، لكن يتوجب على الدول الأوروبية العمل على حماية مصالحها الاقتصادية.

ويتوجه لومير إلى الولايات المتحدة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة رسمية بعد أيام.

وقال لومير لمحطة (فرنسا 3) التلفزيونية "ربما تطلب فرنسا إعفاءات من بعض الرسوم والقيود التي تفرضها الإدارة الأمريكية. لكن السؤال الحقيقي الذي يتعين أن نوجهه لأنفسنا هو: ما نوع العولمة التي تنتظرنا؟"

"الصين تفضل الإنتاج الصيني، وأمريكا تفضل الإنتاج الأمريكي، وحان الوقت لتفضل أوروبا الإنتاج الأوروبي.. على جميع الدول الأوروبية أن تفهم أن علينا، في مواجهة تلك القرارات الأمريكية، أن نتعلم كيفية حماية مصالحنا الاقتصادية والدفاع عنها بشكل أفضل".

وتهدف قرارات الدعم التي أسنّها الكونغرس الأمريكي إلى حماية المصنّعين الأمريكيين، الخطوة التي تعتبر ضربة موجعة للصناعة الأوروبية التي تتأرجح في ظل تأثير الحرب الروسية-الأوكرانية على ارتفاع أسعار الطاقة.

وفي نوفمبر تشرين الثاني، دعا الوزير الفرنسي إلى "استجابة منسقة وموحدة وقوية من قبل الاتحاد الأوروبي تجاه الحلفاء الأمريكيين"، وأضاف قائلاً: "الحزم فقط سيسمح لنا بتحقيق النتائج".

وفي السابق، حذرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن من أن بلادها "لن تقف مكتوفة اليدين" أمام التشريعات الأمريكية لمكافحة التضخم، التي سوف تؤثر على المنافسة التجارية.

وفي الآونة الأخيرة، حذر مسؤولون أوروبيون من خطر اندلاع "حرب تجارية" بين أوروبا والولايات المتحدة، المصطلح الذي استخدمه لومير في زيارته إلى برلين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ودعا لومير إلى تجنب هذه الحرب، كما حذر المستشار الألماني أولاف شولتز من خطر اندلاع "حرب جمركية كبرى".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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