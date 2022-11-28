سياسة
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صور | إعلان حالة الطوارئ في جزيرة إيشيا الإيطالية بعد فيضانات وانهيار أرضي
فيما تستمر عمليات الإنقاذ والبحث عن مفقودين جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في جزيرة إيشيا الإيطالية، أعلنت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني حالة طوارئ بالمنطقة وتخصيص مساعدة مالية بمليوني يورو للسكان المحليين.
صور | إعلان حالة الطوارئ في جزيرة إيشيا الإيطالية بعد فيضانات وانهيار أرضي
أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية حالة الطوارئ في جزيرة إيشيا عقب الفيضانات الاستثنائية / صورة: AFP
28 نوفمبر 2022

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الأحد، حالة الطوارئ في جزيرة إيشيا على خلفية "فيضانات وانهيارات أرضية استثنائية".

جاء الإعلان بعد اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي الذي عقد صباح الأحد، حسب بيان حكومي.

وقالت ميلوني: "نعلن حالة الطوارئ في جزيرة إيشيا بعد الانهيار الأرضي الناجم عن هطول أمطار غزيرة".

ولا يزال نحو 10 أشخاص في عداد المفقودين، فيما جرى إجلاء المئات من منازلهم، حسب المصدر نفسه.

وجاء في البيان أن الحكومة الإيطالية قدمت مليوني يورو (2.1 مليون دولار) مساعدات للسكان المحليين.

وقالت إدارة الحماية المدنية الإيطالية، في بيان، إن "عمليات الإنقاذ ما زالت جارية بعد ظهر الأحد في منطقة كاساميسيولا تيرمي، إلا أن الظروف الجوية القاسية أدت إلى تعقيد عملية البحث".

وبهذا الخصوص، قال لوكا كاري، المتحدث باسم رجال الإطفاء الإيطاليين، لتلفزيون راي الحكومي: "يكاد الطين والماء يملآن جميع المساحات".

وأضاف المتحدث: "فرقنا تبحث بأمل عن ناجين، حتى وإن كان الأمر صعباً للغاية".

والسبت، قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني، إن انهياراً أرضياً ناجماً عن عاصفة ممطرة في جزيرة إيشيا أدى إلى وفاة ثمانية أشخاص على الأقل، حسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية أن العاصفة أدت أيضاً إلى انهيار ما لا يقل عن 10 مبان، وفقدان عدد من الأشخاص، بينهم ثلاثة أطفال على الأقل.

وذكرت الوكالة الإيطالية أن ما لا يقل عن 100 شخص تقطعت بهم السبل في أجزاء متفرقة من الجزيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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