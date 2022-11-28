سياسة
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الأولى عربياً.. ربع مليون مولود جديد في مصر بأقل من شهرين
أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 104 ملايين و250 ألف نسمة بزيادة قدرها 250 ألف نسمة خلال 56 يوماً؛ منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري.
الأولى عربياً.. ربع مليون مولود جديد في مصر بأقل من شهرين
  الأولى عربياً.. ربع مليون نسمة جديدة في مصر بأقل من شهرين   / Others
28 نوفمبر 2022

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، عن وصول عدد السكان داخل البلاد إلى 104 ملايين و250 ألف نسمة، بزيادة قدرها 250 ألفاً خلال 56 يوماً.

وسجلت مصر في الأول من أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري، وصول عدد السكان في الداخل إلى 104 ملايين نسمة، لتكون في المرتبة الأولى عربياً.

وأشار جهاز الإحصاء، خلال بيان له، السبت، إلى أن مصر تأتي في المرتبة الأولى عربياً من حيث عدد السكان، والثالثة إفريقياً، والرابعة عشرة عالمياً.

ورأى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمشروطية الصحية، ومقرر المجلس القومي للسكان السابق، عاطف الشيتاني، أن هناك "انخفاضاً في نسبة المواليد في مصر خلال الفترة الأخيرة"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه "لابد من القياس على مدار العام ككل، لأن هناك فصولاً من الممكن أن ترتفع فيها نسبة المواليد".

وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.2 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.4 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.8 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7 ملايين نسمة، ثم البحيرة 6.8 مليون نسمة، ثم المنيا 6.2 مليون نسمة.

وجاءت بعد ذلك القليوبية بعدد سكان 6.1 مليون نسمة، ثم سوهاج بعدد 5.7 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.5 مليون نسمة، وأخيراً الغربية 5.4 مليون نسمة، وفقاً للبيان.

وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5 ملايين نسمة، والمنوفية 4.7 مليون نسمة، والفيوم 4 ملايين نسمة، وكفر الشيخ 3.7 مليون نسمة، وقنا 3.6 مليون نسمة، وبني سويف 3.6 مليون نسمة، وأسوان 1.6 مليون نسمة، ودمياط 1.6 مليون نسمة، والإسماعيلية 1.4 مليون نسمة، والأقصر 1.4 مليون نسمة، وبورسعيد 788.9 ألف نسمة، والسويس 787.3 ألف نسمة.

كما وصل عدد سكان مطروح إلى 536.2 ألف نسمة، وشمال سيناء 450.5 ألف نسمة، والبحر الأحمر 399.5 ألف نسمة، والوادي الجديد 264.3 ألف نسمة، وجنوب سيناء 114.1 ألف نسمة، حسب البيان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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