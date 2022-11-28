لم يدرك الأطباء في مستشفى في العاصمة الألمانية برلين أنهم ارتكبوا خطأً خطيراً عند إجرائهم عملية جراحية لمريض تركي في قدمه السليمة.

وقال المواطن التركي تونا كارا لـTRT إنه أصيب بقطع في الرباط الداخلي للكاحل في قدمه اليسرى في أثناء لعبه كرة القدم، وتَوجَّه تونا إلى المشفى القريبة منه حيث دخل قسم الطوارئ، وبعد تقييم الأطباء حالته أخبروه أنه بحاجة إلى عملية جراحية في قدمه اليسرى.

وبالفعل أجرى الأطباء العملية وأخبروه أنها تمّت بنجاح، ولكن فوجئ تونا عندما وجد ألماً في قدمه اليمنى، ليكتشف أن العملية أُجريَت في قدمه السليمة.

ولم يكن الأطباء على دراية بإجرائهم العملية في القدم الخطأ حتى أخبرهم المريض بذلك.

وبعد الرجوع إلى التقارير الطبية تَبيَّن أنهم أجْروا العملية على القدم الخطأ، وحينها قدّموا اعتذارهم إلى المريض وقالوا له: "سنُجرِي الجراحة في القدم الأخرى غداً".

من جانبه رفض تونا وعائلته الخضوع لعملية جراحية في المستشفى ذاته مجدداً، وأعلنوا رفعهم دعوى قضائية ضدّ المستشفى، وأردف تونا: "سأدافع عن حقي حتى النهاية".