سياسة
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صحيفة: بريطانيا تحتجز 16 قاصراً مهاجراً كبالغين بعد تغيير تواريخ ميلادهم
تحتجز السلطات البريطانية ما لا يقلّ عن 16 قاصراً من طالبي اللجوء في مراكز احتجاز للبالغين بعدما غيرت تواريخ ميلادهم على الرغم من حيازتهم وثائق تثبت أنهم دون سنّ الـ18، وسط مخاوف على وضعهم القانوني والنفسي، وفق ما نقلته صحيفة الأوبزرفر.
صحيفة: بريطانيا تحتجز 16 قاصراً مهاجراً كبالغين بعد تغيير تواريخ ميلادهم
صحيفة: بريطانيا تحتجز 16 قاصراً مهاجراً كبالغين بعد تغيير تواريخ ميلادهم (PA MEDIA) / Others
28 نوفمبر 2022

قالت صحيفة الأوبزرفر البريطانية نقلاً عن مجموعة تساعد المهاجرين الذين يدخلون المملكة المتحدة، إن السلطات البريطانية غيّرَت تواريخ ميلاد ما لا يقلّ عن 16 طالب لجوء حتى يمكن احتجازهم في مركز احتجاز مثير للجدل خُصًّ للبالغين.

وقال مجلس اللاجئين للصحيفة إنه تحدث إلى 16 طفلاً أُجلُوا مؤخراً من مركز مانستون للجوء في مقاطعة كنت.

وقال الأطفال للمنظمة إنهم جميعاً تتراوح سنهم بين 15 و17 عاماً، لكن سجّلهم موظفو وزارة الداخلية على أنهم أكبر من 18 عاماً.

وكان لدى ثلاثة من الأطفال صور لجوازات سفر أو وثائق هُويّة تثبت سنّهم، لكن المجلس قال إن هذا الدليل تُجُوهِل.

واحتُجز الأطفال في وقت لاحق في مانستون، التي أُغلقَت بعد وفاة أحد المحتجزين بمزاعم وجود العنف والمرض.

أُرسلوا إلى مراكز إيواء الكبار

ويمكن إرسال الأطفال المسجلين كبالغين بعد إطلاق سراحهم من المراكز المؤقتة مثل مانستون إلى أماكن إقامة للبالغين في المملكة المتحدة، وعادة ما تكون الفنادق.

ويجادل مجلس اللاجئين بأنه يجب وضع القاصرين تحت الرعاية بدلاً من ذلك، ويقول إنه أزال 92 قاصراً من نظام البالغين ووضعهم في الرعاية منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

وبُنيَ مركز مانستون لاحتواء العدد القياسي للمهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي لدخول إنجلترا.

ووفقاً لبيانات وزارة الداخلية، وصل أكثر من 40 ألف مهاجر غير نظامي هذا العام حتى الآن.

ويُعَدّ هذا أعلى رقم منذ بدء حفظ السجلات عام 2018.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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