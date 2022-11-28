رفع عدد من المشجعين في قطر صوراً للاعب الألماني السابق مسعود أوزيل، واضعين أيديهم على أفواههم، لتذكير ألمانيا بـ"العنصرية" التي تَعرَّض لها أوزيل ذو الأصول التركية قبل أن يعلن اعتزاله على المستوى الدولي.

وجاءت طريقة الاحتجاج هذه ردّاً على تكميم لاعبي المنتخب الألماني أفواههم بأيديهم في أثناء التقاط الصورة التذكارية للمباراة التي خسروها أمام اليابان الأربعاء، احتجاجا على منع الاتحاد الدولي "فيفا" قادة المنتخبات من وضع "الشارة الملونة" الداعمة للمثلية.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي صوراً تُظهِر عدداً من المشجعين العرب يرفعون صوراً لمسعود أوزيل، عبّروا فيها عن دعمهم له، خلال مباراة ألمانيا مع إسبانيا الأحد، التي انتهت بنتيجة التعادل.

ولاقت الصور تفاعلاً واسعاً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف والمواقع الإخبارية العربية والعالمية.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية خبراً مع إحدى الصور التي تُظهِر بعض المشجعين العرب يرفعون صوراً لأوزيل، الذي بدء اللعب في صفوف نادي إسطنبول باشاك شهير منذ يوليو/تموز الماضي.

وعنونت الصحيفة خبرها "جماهير كأس العالم يتهمون ألمانيا بالنفاق ويرفعون صور مسعود أوزيل في المدرجات خلال مواجهة إسبانيا".

كذلك نشرت قناة الكأس القطرية عبر تويتر، مقطع فيديو يتضمن عدداً من الصور لجماهير حملت صورة أوزيل.

وكتبت القناة في التغريدة: "رفضا لازدواجية المعايير الغربية، الجماهير ترفع صور نجم كرة القدم الألمانية مسعود أوزيل".

والنجم أوزيل (34 عاماً) ألماني من أصل تركي، لعب مع المنتخب الألماني وحقّق معه بطولة كأس العالم 2014 في البرازيل، كما لعب لفريق ريال مدريد الإسباني وفاز معه بعدة بطولات.

وفي 2018 أعلن أوزيل اعتزاله اللعب على المستوى الدولي، بسبب غياب دعم الاتحاد الألماني لكرة القدم، و"البروباغندا اليمينية المتطرفة" في الإعلام الألماني ضده، فضلاً عن معاملته "بعنصرية"، بعد ظهوره في صورة مع الرئيس أردوغان في مايو/أيار الماضي.