سياسة
3 دقيقة قراءة
إيران تحتج لإزالة منتخب أمريكا لفظ الجلالة من علمها قبل المواجهة بالمونديال
ندّد الاتحاد الإيراني لكرة القدم الأحد، بإزالة نظيره الأمريكي لفظ الجلالة "الله" من علم إيران على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل المباراة التي ستجمعهما في بطولة كأس العالم المقامة حاليّاً في قطر.
إيران تحتج لإزالة منتخب أمريكا لفظ الجلالة من علمها قبل المواجهة بالمونديال
 إيران تحتج على تغيير المنتخب الأمريكي لعلمها قبل مواجهتهما في مونديال قطر / صورة: AA
28 نوفمبر 2022

احتج الاتحاد الإيراني لكرة القدم الأحد، على إزالة نظيره الأمريكي لفظ الجلالة "الله" من علم بلادهم على مواقع التواصل الاجتماعي قبل المباراة المقبلة بين منتخبَي البلدين، الخصمين اللدودين.

وفي لقاء مشحون سياسيّاً، يواجه منتخب إيران نظيره الأمريكي في مباراته الأخيرة في المجموعة الثانية الثلاثاء، وسيؤدّي فوزه إلى ترشُّحه لثمن النهائي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وشهدت إيران أكثر من شهرين من التظاهرات التي اندلعت بعد وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) إثر توقيفها بسبب انتهاكها المزعوم لقواعد لباس المرأة الصارمة في البلاد.

وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية: "في تصرف غير مهني، أزالت صفحة انستغرام الخاصة بالاتحاد الأمريكي لكرة القدم لفظ الجلالة (الله) من العلم الإيراني".

وأضافت: "أرسل الاتحاد الإيراني لكرة القدم رسالة إلكترونية إلى فيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم) ليطالبه بإصدار تحذير جادّ إلى الاتحاد الأمريكي".

ويتألف علم إيران من ثلاثة أشرطة أفقية بالأحمر والأبيض والأخضر مع كلمة "الله" بخط منمَّق في الوسط.

وأزيلت الكلمة من العلم في منشورين على صفحتَي الاتحاد الأمريكي في إنستغرام وتويتر.

وقال مسؤول إعلامي من الاتحاد الأمريكي: "كانت صورة لمرة واحدة لإظهار التضامن مع النساء في إيران"، مضيفاً أنه لم يُغيَّر العلم على الموقع الإلكتروني للاتحاد.

وصرح متحدث باسم اتحاد كرة القدم الأمريكي للصحافيين في وقت لاحق، بأن المنشور أُزيلَ واستُبدل به آخَر يعرض العلم الصحيح، لكنه أضاف: "ما زلنا ندعم نساء إيران".

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء عبر تويتر إن المنتخب الأمريكي "انتهك ميثاق فيفا، وعقوبته المناسبة الوقف 10 مباريات". وأضافت أنه "يجب إقصاء" المنتخب الأمريكي من كأس العالم.

وقطعت الولايات المتحدة وإيران العلاقات الدبلوماسية عام 1980 بعد أشهر من احتجاز طلابٍ إيرانيين عشرات الأمريكيين رهائن في السفارة الأمريكية في طهران.

من جهته قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي السبت، إن التفاوض مع الولايات المتحدة لن ينهي "الاضطرابات" التي هزّت إيران خلال الشهرين الماضيين.

يُذكر أنه في كأس العالم 1998 سلّم اللاعبون الإيرانيون نظراءهم الأمريكيين وروداً بيضاء، ترمز للسلام، عندما تواجه منتخبا البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us