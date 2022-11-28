سياسة
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أردوغان: يجب إنهاء لعبة دعم بعض الجهات PKK الإرهابي وامتداداته
أكّد الرئيس التركي أن "التنظيمات الإرهابية تتلقّى الدعم من بعض الجهات والأطراف"، مضيفاً: "ورغم تحذيراتنا توجد محاولات لشرعنة هذه التنظيمات".
أردوغان: يجب إنهاء لعبة دعم بعض الجهات PKK الإرهابي وامتداداته
أردوغان: التنظيمات الإرهابية تتلقى الدعم من بعض الجهات والأطراف / صورة: AA
28 نوفمبر 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، إن "التنظيمات الإرهابية تتلقى الدعم من بعض الجهات والأطراف"، مضيفاً: "ورغم تحذيراتنا توجد محاولات لشرعنة هذه التنظيمات".

وقال: "يجب إنهاء لعبة دعم تنظيم PKK وامتداداتها التي تتخفى تحت ستار مكافحة داعش الإرهابي".

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في افتتاح الاجتماع 38 اللجنة الوزارية الاقتصادية التجارية في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في إسطنبول.

وأردف: "أينما وُجد ظلم أو نزاع أو بريء يموت جوعاً وعطشاً، فجميعنا سيتحّمل وزر ذلك".

كما دعا الرئيس التركي الدول الإسلامية إلى بذل مزيد من الجهد لتخليص سوريا من دوامة الصراع.

وقال بهذا الخصوص: "على الدول الإسلامية أن تُبدِي إرادة أقوى وأن تدعم جهود الحل السياسي في سوريا ليتخلص البلد من دوامة الصراع والأزمة الإنسانية والإرهاب".

ولفت إلى أن الأمة الإسلامية تتحلى بروابط الأخوّة وبوسائل القوة والمعرفة التي تمكّنها من التغلب على الخلافات والتباينات كافة".

كما شدّد الرئيس التركي على ضرورة أن لا يظلّ العالم الإسلامي مشاهداً لمحنة المسلمين الذين يتعرضون للاضطهاد في اليونان.

وبشأن القضية الفلسطينية قال: "نبذل قصارى جهدنا، وسنواصل ذلك لضمان حصول الشعب الفلسطيني على دولته وحقوقه المشروعة والحفاظ على الوضع الراهن في القدس والمسجد الأقصى".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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