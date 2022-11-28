قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إن الصناعات الدفاعية التركية حققت نجاحاً كبيراً خلال العقدين الأخيرين بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان عبر التغلب على العقبات كافة.

وتحدث شريف لوكالة الأناضول، على هامش زيارة أجراها إلى تركيا الجمعة والسبت الماضيين، عن أوجه علاقات التعاون الباكستانية التركية في مجال الصناعات الدفاعية، وتطرق إلى قضايا إقليمية ودولية.

ووصف شريف العلاقات الباكستانية التركية بأنها نموذجية، وأنها تاريخية وثيقة بالروابط الدينية والثقافية المشتركة، وأوضح أنها أسمى من أن تخضع للتغيرات السياسية في البلدين.

وأكد أنه يتعين على باكستان وتركيا توثيق العمل المشترك، وتعميق تعاونهما من خلال البحث والتطوير المشتركين، مضيفاً أن "الصناعات الدفاعية التركية حققت نجاحاً كبيراً خلال العقدين الأخيرين بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان عبر التغلب على العقبات والصعوبات كافة".

ولفت إلى أن باكستان تعد أكبر مستورد للصناعات الدفاعية التركية، مبيناً أن "التعاون بين البلدين في صناعة طرادات ميلغم /MİLGEM لا تعتبر قيمة فريدة لزيادة قدرات البحرية الباكستانية فحسب، بل وفي الوقت ذاته تطوراً يعزز العلاقات الأخوية بين البلدين وأسطولهما البحري".

دعم مشترك ووجهات نظر متشابهة

وأوضح شريف أن تركيا وباكستان تحتفلان هذا العام بالذكرى 75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وذكر أنهما وقفتا دوماً إلى جانب بعضهما البعض في مواجهة التحديات كافة.

وأضاف أن باكستان وتركيا تدعمان بعضهما البعض في جميع القضايا التي تهم المصلحة الوطنية سواء المتعلقة منها بجامو وكشمير أو شمال قبرص.

وأعرب شريف في هذا الإطار عن شكره على دعم تركيا المبدئي في قضية جامو وكشمير، مبيناً أن البلدين يتبنيان وجهات نظر متشابهة بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف أن أنقرة وإسلام أباد مرتاحتان للتعاون الوثيق بينهما في المحافل الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف، وأن البلدين عززا تعاونهما في مختلف المجالات وبخاصة الصناعات الدفاعية في مواجهة التحديات المشتركة والتهديدات المختلفة.

الاقتصاد والانتخابات المبكرة

وحول دعوات رئيس الوزراء السابق عمران خان بإجراء انتخابات مبكرة، أكد شريف على إجرائها بموعدها في أغسطس/آب 2023. وقال إنّ حكومته وصلت السلطة عن طريق الدستور وأنها مفوضة من الشعب، وأفاد أن الاقتصاد الباكستاني عند مجيئه للسلطة كان على وشك الانهيار والدولة تعاني من أزمة مالية.

ولفت إلى أنّ الحكومة السابقة لم تكن تفضل النمو الاقتصادي في البلاد، الأمر الذي وضع الاقتصاد في الكثير من المصاعب. وأكد أنّ برامج الانتعاش لصندوق النقد الدولي والتعاون مع الشركاء خفف الضغط على الاقتصاد الباكستاني.